Aseguran que los análisis a Navalny en Rusia se realizaron en un espectrómetro de masas y no se detectaron venenos

El análisis por espectrómetro de masas de las muestras de fluidos obtenidos del organismo del opositor ruso Alexéi Navalny no reveló la presencia de inhibidores de la colinesterasa, declaró este jueves el jefe del Departamento de Intoxicaciones Agudas del Instituto Sklifosovsky de Moscú, Mijaíl Potsjveria, en una entrevista con el canal Rossiya 24.

"En el laboratorio del Instituto Sklifosofksi fueron analizados los fluidos biológicos del paciente Alexéi Navalny", declaró el experto. Y precisó que el estudio "fue realizado con un espectrómetro de masas [de una compañía estadounidense] que abarca 240.000 conjuntos de sustancias que corresponden con el registro electrónico del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares".

"Los análisis no detectaron ningún compuesto organofosforado ni inhibidores de la coliensterasa en los fluidos", concluyó Potsjveria, precisando, además, que en el organismo del paciente tampoco se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas que no figuren en la biblioteca del dispositivo.

¿Agente Novichok?

Este miércoles, el Gobierno de Alemania anunció que los resultados de las pruebas de un laboratorio militar que habían solicitado los médicos de la clínica Charité de Berlín, que examinan a Navalny tras su traslado desde Omsk, concluyeron que el político fue envenenado con un agente nervioso parecido al Novichok.

Los médicos rusos no están de acuerdo con la versión del envenenamiento de Navalny, ya que en su caso "pasan a primer plano graves trastornos metabólicos, que no son típicos del envenenamiento por organofosforados", explicó el jefe del Departamento de Intoxicaciones agudas del Hospital de Emergencia No. 1 de la ciudad rusa de Omsk, Alexéndr Sabáyev.

El experto enfatizó que los compuestos organofosforados son sustancias muy tóxicas y, por general, no es posible usarlos para envenenar a una persona. "Como regla, también estarán implicados otros acompañantes", agregó el toxicólgo.

"Habría estado muerto"

Tras el anuncio de Berlín, uno de los creadores del Novichok, Leonid Rink, afirmó que Navalny no pudo haber sido envenenado con esa sustancia. En su opinión, si el opositor ruso hubiera sido envenenado con ese agente nervioso, "habría estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo" en lugar de entrar en coma.

Otro de los expertos que participaron en la creación del Novichok, Vladímir Úglev, tampoco cree que el opositor ruso presente síntomas compatibles con los de una intoxicación con este agente nervioso. "Creo que se puede excluir el uso de organofosforados utilizados como agentes de guerra —sarín, somán y Novichok (A-234)— de la lista de sustancias, ya que debido a la alta presión de vapor a una temperatura de más de 20 grados centígrados y a la alta toxicidad por inhalación, además de Navalny, las personas que lo rodeaban se habrían visto afectadas de una u otra manera", sostuvo Úglev.