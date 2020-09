Editores contraatacan la amenaza "incendiaria" de Facebook de prohibir compartir noticias en Australia

Facebook advirtió esta semana que podría impedir que los usuarios y empresas de medios en Australia compartan noticias en su plataforma si el Gobierno australiano avanza con un proyecto de ley que busca hacer que las plataformas digitales paguen por el contenido informativo que se publica en redes sociales.

Ese anuncio se produjo poco después de que la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) publicara su plan de poner en práctica un código de conducta obligatorio que busca que las organizaciones de noticias puedan negociar con Google y Facebook un pago justo por su contenido producido.

"Innecesariamente incendiario"

Editores regionales australianos ya han calificado a esa amenaza de la red social como una reacción exagerada.

Bruce Ellen, presidente de Country Press Australia, que representa a 140 medios regionales y locales, ha afirmado que la carta abierta de Google el mes pasado hizo afirmaciones sobre el impacto público del código, algunas de las cuales eran "falsas, por decir lo mínimo", pero Facebook había ido aún más lejos, reseña The Guardian.

"Tengo entendido que les preocupa que sea tan indefenido, pero en esta etapa decir 'vamos a cortar los negocios de noticias para las audiencias australianas' es simplemente preventivo e innecesariamente incendiario cuando el proceso acaba de comenzar", aseveró Ellen.

Además, el periodista subrayó que las autoridades ni siquiera han concluido la elaboración del nuevo código, por lo que la reacción de Facebook le parece exagerada: "¿Ni siquiera hemos terminado el borrador de exposición después de las presentaciones y esta es su salva de apertura?", cuestionó.

Ellen también explicó que cualquier cosa que sus miembros obtuvieran de las negociaciones del código ayudaría a mantener al periodismo de interés público en las áreas regionales.

Por su parte, el ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, ha criticado el plan porque, en su opinión, no hace nada por la diversidad de los medios y no ayuda a las emisoras públicas.

Mientras tanto, el ministro de Finanzas del país, Josh Frydenberg, calificó la respuesta de Facebook como coerción, y dijo que las reformas a las plataformas digitales eran progresivas y exhaustivas. "Australia hace leyes que promueven nuestro interés nacional. No respondemos a la coerción o las amenazas de mano dura de donde sea que vengan", destacó el alto funcionario.