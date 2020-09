Bolsonaro: "No consigo matar ese cáncer que son las ONG"

El presidente brasileño defendió su gestión de la Amazonía y aseguró que no permitirá la delimitación de nuevas reservas indígenas para no dañar el agronegocio.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a arremeter este jueves contra las organizaciones no gubernamentales ambientalistas: "Ustedes saben que las ONG, en gran parte, no pueden conmigo, pero yo no consigo matar ese cáncer que, en gran parte, son las ONG", sostuvo en directo a través de sus redes sociales en una intervención centrada en la situación de la Amazonía.

El mandatario brasileño insistió de nuevo en la existencia de una "campaña" contra su país motivada por los incendios que el mayor pulmón verde del planeta ha sufrido desde que, en enero de 2019, el político ultraderechista llegara al poder en la potencia sudamericana.

El aumento de los incendios ha sido atribuido por los grupos ecologistas a las políticas incentivadas por Bolsonaro, que apuesta por la expansión de todas las actividades económicas en la región, en especial las agropecuarias: "Lo dije claro. Tenemos que desarrollar la Amazonía", sostuvo el presidente.

A pesar de la alarma internacional generada por el deterioro de la región amazónica, Bolsonaro afirmó que Brasil "es el país que más preserva sus bosques" en el mundo, aunque también sostuvo que mientras él ostente el poder no se aumentarán los territorios de las reservas indígenas, que actualmente concentran el 14 % del territorio del país, para preservar la actividad del agronegocio.