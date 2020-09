El Gobierno de Brasil declara 'persona non grata' a los diplomáticos venezolanos en el país

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios pertenecen a un "régimen ilegítimo". La medida no los obliga a salir del territorio brasileño.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró este viernes "personae non gratae" (personas no gratas, en latín) a todo el cuerpo diplomático venezolano en el país, por considerar al Gobierno de Nicolás Maduro como un "régimen ilegítimo".

La cartera que dirige Ernesto Araújo emitió una nota en el sitio oficial de Cancillería, en la que aclaró que el personal no tendrá que salir de Brasil porque la clasificación "no equivale a expulsión", pero no serán reconocidos como autoridades representantes de Caracas.

"A partir de hoy, 4 de septiembre de 2020, el Gobierno brasileño informó a los representantes diplomáticos, consulares y administrativos del régimen ilegítimo de Venezuela que los declaró 'personae non gratae'", señala el texto.

Representantes do regime ilegítimo da Venezuela no Brasil: https://t.co/4ix9By2hNkpic.twitter.com/gNgZylfe5z — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) September 4, 2020

Los funcionarios podrán permanecer en el país de recepción "sin estatus diplomático o consular ni inmunidades y privilegios correspondientes", aclaró el ministerio.

El Gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro había intentado expulsar de Brasil al cuerpo diplomático venezolano en abril, pero se topó con el rechazo del Supremo Tribunal Federal de Justicia (STF), que consideró que los funcionarios no representaban ningún "peligro inminente" para el país.

A fines de abril, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que Brasil buscaba "forzar la salida" de su personal diplomático y consular antes del 2 de mayo, alegando "supuestas negociaciones previas" que, según el representante de Caracas, nunca fueron celebradas.

En ese momento, Arreaza advirtió que el "cierre técnico de las oficinas consulares de Venezuela" generaría la "desatención de la comunidad venezolana en Brasil", en medio de la crisis del coronavirus.

En noviembre del año pasado, partidarios del diputado opositor venezolano Juan Guaidó intentaroninvadir la embajada de Caracas en Brasilia en medio de un clima de tensión, aunque la situación pudo ser controlada.

En aquel momento, desde la Presidencia de Brasil aseguraron que el Gobierno "no tuvo conocimiento ni incentivó la invasión de la Embajada de Venezuela, por partidarios de Guaidó", a quienes consideró "individuos inescrupulosos que quieren sacar provecho de los acontecimientos para generar desorden e inestabilidad".