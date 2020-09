Bancos de China planean vender bonos por valor de 28.500 millones de dólares para reponer fondos

El Banco Industrial y Comercial de China limitado (ICBC, por sus siglas en inglés) y otros tres bancos del país asiático planean vender bonos de capital perpetuos por valor de 195.000 millones de yuanes (28.500 millones de dólares) para reponer sus fondos este mes de septiembre, informa Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las entidades han decidido dar este paso, porque los actuales niveles de capital se vieron debilitados por un aumento en los préstamos baratos a las empresas que sufren dificultades y caída de ganancias. La emisión de bonos ascendería por sí sola a las segundas ventas mensuales más altas de la historia en China, según datos compilados por Bloomberg.

ICBC, el mayor banco del mundo por capitalización de mercado, junto con China Guangfa Bank Co., planea emitir niveles de capital Tier 2 por valor de 60.000 millones de yuanes (8.700 millones de dólares) y 45.000 millones de yuanes ( 6.500 millones de dólares), respectivamente. Por su parte, Bank of Communications Limited planea ganar 30.000 millones de yuanes (4.300 millones de dólares) a través de la venta, mientras que Postal Savings Bank of China Co. 60.000 millones de yuanes (8.700 millones de dólares).

Las ventas planificadas se enmarcan en los amplios planes de recaudación de fondos propuestos por los bancos a su junta directiva y accionistas. Según las personas familiarizadas con estos planes, una parte de la emisión de bonos está pendiente de aprobación reglamentaria.

Xiao Yuanqi, portavoz del regulador bancario de China, dijo la semana pasada en rueda de prensa que, al margen de cómo se desarrollen la pandemia y la economía, se asegurará una base de capital sólida. Por su parte, Liu Guoqiang, el vicegobernador del banco central, comentó en la misma sesión informativa que el Banco Popular de China está trabajando con varios departamentos para garantizar que los bancos tengan suficiente capital.

