El Pentágono promete mostrar a Rusia y China "todo el peso" de su modernización nuclear antes de 2030

Estados Unidos ha comenzado a modernizar sus fuerzas nucleares en respuesta a acciones similares de Rusia, y planea completar ese programa para 2030, afirmó este miércoles el subsecretario adjunto del Pentágono para Políticas de Defensa Nuclear y de Misiles, Robert Soofer.

"Claramente, [los rusos] han estado ocupados recapitalizando sus fuerzas y nosotros todavía tenemos que empezar. Su modernización nuclear llegó primero", afirmó el alto funcionario estadounidense en un foro celebrado en el Instituto Mitchell.

Según sus palabras, Estados Unidos se encuentra actualmente "en el momento cúspide para comenzar a pasar de la fase de concepto a la fase de ingeniería para adquirir esos sistemas". "Y no será hasta alrededor de 2030 cuando Rusia y China serán testigos de todo el peso de nuestra modernización nuclear", aseveró.

Soofer aseveró asimismo que no hay entre Washington y Moscú, al día de hoy, ninguna carrera de armamentos, con excepción de armas nucleares no estratégicas como los sistemas de corto alcance, que no están restringidas por el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), único acuerdo vigente de reducción de armas entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero de 2021.

El Tratado START III, también conocido como Nuevo START, se firmó en 2011 y contempla el monitoreo mutuo de los arsenales nucleares por parte de EE.UU. y Rusia. Moscú ha expresado repetidamente su disposición de prolongar ese convenio, pero todavía no ve "que Washington se haya formado una actitud inequívoca a favor de extender ese documento", aseveró este martes el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov.

Por su parte, el canciller del país eslavo, Serguéi Lavrov, advirtió en mayo a EE.UU. que el traslado de sus armas nucleares de Alemania a Polonia "sería una violación directa de la Ley de Fundación OTAN-Rusia". El diplomático manifestó ademas dudas de que "esos procedimientos se inicien en términos prácticos". Con esas palabras reaccionó a un tuit de la embajadora estadounidense en Varsovia, Georgette Mosbacher, quien habló de la posibilidad de un redespliegue de armas nucleares hacia las fronteras rusas.

