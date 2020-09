Dona un riñón al policía que la arrestó cuando era una fugitiva en EE.UU.

Jocelynn James, que llegó a figurar en la lista de fugitivos más buscados del estado de Alabama, en EE.UU., ha donado un riñón al expolicía que la arrestó dos veces cuando estaba en activo, reportan medios locales.

Hubo un tiempo en que James luchaba contra la adicción a los opioides y llegó a acumular una decena de cargos diferentes. Sin embargo, en 2013 pasó seis meses en un centro de rehabilitación y ahora está limpia. En diciembre del 2019 vio en Facebook que el exagente Terrell Potter necesitaba un riñón y no lo dudó.

"El Espíritu Santo me dijo: 'Tienes el riñón de este hombre'", relata Jocelynn. Potter se enfrentaba en aquel momento a una espera de ocho años para obtener el órgano necesario y se sorprendió cuando James se lo ofreció. "No es una simple coincidencia. Es solo Dios. No hay otra forma", ha dicho Potter.

En el hospital de la Universidad de Vanderbilt en Nashville aprobaron a James como donante y a finales de julio la operación fue realizada con éxito.

Desde que se quitó de las drogas, James creó un programa sin ánimo de lucro para los adictos que buscan recuperarse, y desde agosto de 2013, Jocelynn ya ha asistido a 508 mujeres. La mujer lleva cinco años ayudando a los creyentes en la cárcel local, aunque asegura que salvar la vida al expolicía fue el mayor logro de su vida.