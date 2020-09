Bolton afirma que Trump ordenó despedir al embajador británico que lo criticaba

Donald Trump personalmente exigió la retirada de Kim Darroch del puesto de embajador del Reino Unido en Washington luego del escándalo por la filtración de unos cables diplomáticos que evidenciaron unos comentarios críticos sobre el presidente de EE.UU., afirmó el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, en declaraciones para The Telegraph.

Bolton aseguró que tras la filtración en julio de 2019, Trump le pidió personalmente "sacarlo de aquí", y entonces el exasesor del mandatario llamó al alto diplomático británico Mark Sedwill diciéndole que las cosas iban a empeorar a menos que pudiera averiguar cómo conseguir que el embajador se fuera.

El periódico reporta que la reacción de Sedwill fue fuerte y estaba "furioso", pero de todas formas en los siguientes días Darroch anunció su renuncia.

Informes filtrados

El 6 de julio, el diario británico Daily Mail publicó que Darroch había descrito los conflictos internos de la Administración Trump como "peleas a cuchillo" en una serie de informes clasificados enviados a Londres. Asimismo, en ellos también descalificaba a la Administración del presidente y tachaba al mandatario de "inepto", "excepcionalmente disfuncional", "inseguro" e "incompetente".

En lo que referente a la figura política de Trump, el embajador británico afirmó que el líder estadounidense estaba "irradiando inseguridad", llenaba sus discursos con "declaraciones falsas y estadísticas inventadas", y no estaba logrando "casi nada" en términos de política interna.

Tras producirse la filtración, Trump anunció que ya no trataría más con Darroch. "No conozco al embajador, pero no es querido ni valorado dentro de EE.UU. Ya no trataremos con él", tuiteó el mandatario el 8 de julio.