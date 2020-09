Ministra de Salud peruana desata polémica al sugerir que los asintomáticos solo contagian cuando tocan o respiran

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, ha generado polémica tras afirmar que no es necesario tomar pruebas a las personas asintomáticas de covid-19, puesto que el riesgo que tienen de transmitir el virus es bajo.

"El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando toca o cuando respira. ¿Cómo se contagia el coronavirus? O porque lo respiro o porque lo toco", señaló la titular de Salud peruana en una entrevista con un medio local.

Durante su intervención, Mazzetti estaba explicando por qué únicamente se están realizando pruebas de covid-19 a las personas que presentan síntomas como fiebre y malestar en general, además de precisar que en el país no se considera a los asintomáticos dentro de las cifras oficiales.

"Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú", aseveró la ministra.

El propio periodista que conducía la entrevista quedó perplejo ante las declaraciones de la funcionaria. Poco después, esos comentarios también desataron polémica en la Red, por lo que Mazzetti se vio obligada a aclarar sus palabras en un tuit publicado desde la cuenta oficial del Ministerio de Salud.

"El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos", precisó en el mensaje. Asimismo, explicó que los asintomáticos pueden provocar una "falsa sensación de seguridad".

El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo esta noche la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. pic.twitter.com/h6SEpkEbhE — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 3, 2020

Un estudio publicado el mes pasado en Corea del Sur sugirió que las personas con coronavirus asintomáticas son portadoras de la misma cantidad de virus que quienes presentan signos de la enfermedad, y pueden ser igual de contagiosas.