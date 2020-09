Bill Gates revela las dos preguntas que lo ayudan a resolver problemas

En una publicación en su blog, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha revelado que cuando era adolescente resolvía cada nuevo problema de la misma manera: utilizando dos preguntas simples. Luego usó esta técnica a lo largo de su vida, incluso ahora con la pandemia de coronavirus.

Dichas preguntas son: ¿Quién se ha enfrentado ya con este problema y qué podemos aprender de ellos? Pueden parecer obvias, pero a veces es sorprendentemente difícil encontrar las respuestas, especialmente cuando se trata de la salud global, señaló el multimillonario estadounidense.

"Hay países de ingresos bajos y medios que han hecho grandes avances, por ejemplo, en la entrega de vacunas o en la eliminación de la desnutrición. Pero cualquiera que quiera identificar esos países, averiguar cómo lo hicieron y aplicar las lecciones en su propio país, tendrá mucho trabajo por delante", aseveró Gates.

En ese sentido, el empresario aseguró que "estaba ansioso por ser parte de un esfuerzo global para llenar el vacío". Y como resultado nació el proyecto Exemplars in Global Health, apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates durante los útlimos tres años. Esa iniciativa ayuda a saber qué países han avanzado en el sector de la salud.

Los investigadores del proyecto analizan información en cinco áreas clave: mortalidad de niños menores de cinco años, entrega de vacunas, papel de los empleados de salud locales, preparación para el brote de una epidemia, y problemas con el desarrollo de los menores como resultado de la desnutrición.

"Por supuesto, no todas las lecciones se pueden aplicar de la misma manera en todas partes. Lo que funciona en un país puede no funcionar exactamente de la misma manera en otro. Y no siempre es obvio cómo implementar grandes cambios en los sistemas nacionales de salud, que son muy complejos y requieren mucha coordinación entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro", admitió Gates.