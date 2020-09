Detectan cambios en el cerebro de 11 cosmonautas a causa de la ingravidez

Scans reveal #Brain adapts to life in spacehttps://t.co/Xxw0RTshXJ First clear evidence of how brain adapts. Macro & micro structural changes in Cosmonauts’#Brains after long-duration spaceflight.@JeurissenBen@FlorisWuyts@UAntwerpen#SJillings@GIGA_ULiege#Neuroplasticity🧠 pic.twitter.com/kGcWeE9Oz5