El principal epidemiólogo de EE.UU. desmiente que los CDC rebajen el número de muertes por coronavirus

El principal epidemiólogo de EE.UU., el doctor Anthony Fauci, ha salido al paso de la polémica sobre la supuesta disminución de las muertes por coronavirus contabilizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país nortamericano (CDC, por sus siglas en inglés), informa la CNBC.

Twitter eliminó el pasado domingo un mensaje, que fue retuiteado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el que que se aseguraba que los CDC habían actualizado "de manera silenciosa" su guía de covid-19 para indicar que solo el 6 % del total de fallecidos en el país norteamericano —cerca de 9.000 personas— perdió la vida por ese virus, afirmando que el 94 % restante tenía "otras enfermedades graves".

Fauci sostiene que el documento de los CDC, actualizado por última vez el pasado 26 de agosto, indica que de todas las personas que han perdido la vida por el nuevo coronavirus solo un cierto porcentaje tenía exclusivamente covid-19. No obstante, precisó que las personas con enfermedades subyacentes también mueren a causa del coronavirus.

"Muertes reales"

"Eso no significa que alguien con hipertensión o diabetes que muere por covid-19 no haya muerto de covid-19; lo hicieron", explicó el epidemiólogo el pasado martes a la cadena ABC. "Los números que han estado escuchando, [de que] hay más de 180.000 muertes, son muertes reales por coronavirus", añadió, subrayando que no debe haber ninguna duda al respecto.

De hecho, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC (NCHS, por sus siglas en inglés) informó al medio estadounidense que los certificados de defunción enumeran todas las posibles causas o condiciones que conducen a la muerte de una persona.

En este sentido, el NCHS indicó que a fecha de 22 de agosto, el covid-19 figuraba como posible causa de muerte en más de 161.000 certificados de defunción. Asimismo, detalló que solo el 6 % mostraba el nuevo coronavirus como única causa de muerte.

Grupos de riesgo

Los CDC consideran la causa subyacente de la muerte como la condición que inició la cadena de eventos que, finalmente, condujo al fallecimiento de la persona. "Estos datos son consistentes con la guía de los CDC de que aquellas personas con condiciones médicas subyacentes tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente y de muerte por covid-19", dijo Bob Anderson, estadístico principal de mortalidad en el NCHS.

Las personas mayores tienen mayor riesgo de contraer enfermedades graves y, posiblemente, de morir a causa del nuevo coronavirus. De hecho, ocho de cada diez fallecimientos por esta enfermedad registrados en EE.UU. son personas mayores de 65 años. Otro grupo de riesgo son las personas con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, independientemente de su edad.

El covid-19 ya ha dejado 188.455 muertes y más de 6,2 millones de infectados en Estados Unidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Paralelamente, al menos 2,2 millones de personas se han recuperado desde el inicio del brote en el país norteamericano.

