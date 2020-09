Una mujer argentina denuncia que recibió los restos de su abuelo desaparecido en una caja de mayonesa

Una mujer ha asegurado este jueves que la Justicia argentina le entregó los restos hallados de su abuelo en una caja de mayonesa. El hombre, identificado como Luis Sosa, había desaparecido a inicios de 2019 de su casa en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, y desde entonces sus familiares iniciaron la búsqueda.

"¿Se puede ser más basura? un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan ¡como si no fueras nada! ¡Así, en una caja de mayonesa!", denunció Verónica Sosa, la nieta del hombre desaparecido, a través de una publicación de Facebook.

El 31 de agosto, la mujer comentó que las autoridades "desde un principio hicieron las cosas mal", pues tan solo un mes después de la desaparición, encontraron un cráneo en un basural que en ese momento aseguraron que pertenecía a una mujer de aproximadamente 40 años.

Sin embargo, hace poco el fiscal a cargo informó a los familiares que las osamentas halladas en aquel entonces fueron analizadas nuevamente y pertenecen a su abuelo. Verónica considera que el cráneo fue "claramente plantado" en la escena porque no había otro pedazo o ropa que indique que Sosa murió en ese lugar.

"¡Que se enteren todos la clase de mierda que tenemos en el poder judicial. Somos solo un número para ellos y los que no nos callamos somos molestia!", agregó la mujer, asegurando que los fiscales deberán seguir trabajando para saber qué le pasó a su abuelo y resolver el caso.

Los familiares aún tienen muchas dudas sobre el caso e incluso, aseguraron a medios locales que no pueden enterrar los restos porque no han recibido el certificado de defunción. "¡A Luis Sosa lo hicieron desaparecer! Luis Sosa no se dejó morir en un basural. Luis Sosa no es un pedazo de cráneo. A Luis Sosa le pasó algo", concluyó Verónica.