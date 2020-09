"Él no estaría feliz": Trump critica a la viuda de Steve Jobs por invertir en una revista que "escupe noticias falsas"

El presidente de EE.UU. condenó un artículo de The Atlantic que lo acusa a él de llamar "perdedores" y "fracasados" a los soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado este domingo a Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, fundador de Apple, por "gastar el dinero que le dejó" su esposo en acciones de The Atlantic, una revista que "escupe noticias falsas y odio", según escribió en su cuenta de Twitter.

En 2017, Laurene Powell Jobs compró una participación del 70 % de The Atlantic, que este jueves publicó un artículo en el que se afirmaba que Trump llamó "perdedores" y "fracasados" a estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump canceló en 2018 su visita planeada al cementerio Aisne-Marne bajo el argumento de que, debido a la lluvia, el helicóptero no podía trasladarlo al lugar. Sin embargo, según The Atlantic, Trump rechazó la visita porque temía despeinarse bajo la lluvia y porque no creía que fuera importante honrar a los estadounidenses muertos en la guerra. "¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores", habría dicho Trump a sus asistentes, según el artículo.

"Steve Jobs no estaría feliz de que su esposa esté desperdiciando el dinero que le dejó en una fracasada Revista de Izquierda Radical que es dirigida por un estafador (Goldberg) y escupe NOTICIAS FALSAS y ODIO. ¡Llámala, escríbele, hazle saber cómo te sientes!", ha destacado Trump en Twitter.

El propio presidente desmintió la información sobre él publicada por The Atlantic en una serie de tuits, en los que aseguraba que "nunca" ha llamado a los soldados caídos "otra cosa que no sea héroes". Asimismo, Trump calificó el artículo de "noticia falsa" y de "intento vergonzoso de influir en las elecciones de 2020".

Junto con su mensaje, el presidente retuiteó un tuit de Charlie Kirk, fundador de la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA, que escribió que Laurene Powell Jobs había donado al menos 500.000 dólares a la campaña presidencial de su rival en las presidenciales de noviembre, el demócrata Joe Biden.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!