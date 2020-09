Trump sopesa la posibilidad de desvincular la economía estadounidense de China

El mandatario de EE.UU., Donald Trump, sostuvo este lunes en una rueda de prensa que está evaluando la posibilidad de desvincular a su país de la economía china, en medio de la confrontación comercial entre ambas potencias mundiales.

"Cuando mencionas la palabra desacoplar, es una palabra interesante", expresó el jefe de Estado republicano. Así, sugirió que la nación norteamericana no se vería perjudicada económicamente en caso de cortar el vínculo con China: "Si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares".

En ese tono, el presidente estadounidense manifestó: "Se llama desvinculación, así que empezarás a pensar en ello".

Entre tanto, durante esa misma jornada Trump anunció la prohibición de contratos laborales de empresas nacionales que tercericen servicios con firmas chinas, en medio de un discurso por el Día del Trabajo.

Más información, en breve.