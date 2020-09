Algo extraño sucede en Marte durante sus eclipses solares

La sonda InSight de la NASA, que se encuentra en la superficie de Marte y está equipada con un sismómetro, no solo registra movimientos telúricos, sino que también puede reaccionar a los eclipses solares en el planeta rojo. Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, está mucho más cerca de su planeta que la Luna de la Tierra y gira a su alrededor tres veces en cada día marciano.

Por lo tanto, los eclipses solares son mucho más frecuentes que en nuestro planeta. "Sin embargo, los eclipses en Marte son más cortos, duran solo 30 segundos y nunca son eclipses totales", dice Simon Stähler, sismólogo del Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zurich, Suiza. Sus investigadores han estado estudiando datos de la sonda para comprobar si algunos de los efectos de los eclipses en la Tierra también ocurren en Marte.

"Cuando la Tierra experimenta un eclipse solar, los instrumentos pueden detectar una disminución de la temperatura y ráfagas rápidas de viento, ya que la atmósfera se enfría en un lugar en particular y el aire se aleja rápidamente de allí", explicó el sismólogo.

Aunque la sonda está equipada con sensores de temperatura y viento, los instrumentos meteorológicos no registraron cambios en la atmósfera durante los tránsitos de Fobos, y los vientos no cambiaron como se esperaba. No obstante, se reveló de manera inesperada que cuando Fobos se mueve directamente frente al Sol, el sismómetro de InSight se inclina muy ligeramente hacia un lado. "No esperábamos esta interpretación del sismómetro, es una señal inusual. Esta inclinación es increíblemente pequeña", dijo Stähler.

"La explicación más obvia sería la gravedad de Fobos, similar a la que la Luna de la Tierra produce para determinar las mareas, pero eso lo descartamos rápidamente", dijo Stähler, y explicó que en ese caso la señal del sismómetro estaría presente durante un período de tiempo más largo y con cada tránsito de Fobos, no solo durante los eclipses.

Entonces, los científicos concluyeron que la causa más probable de la extraña interpretación sería una ligera caída en la temperatura de la superficie marciana durante el tránsito más largo de Fobos, detectada por un radiómetro infrarrojo de la sonda.

"Durante un eclipse, el suelo se enfría. Se deforma de manera desigual, lo que inclina el instrumento", indicó el sismólogo Martin van Driel. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Geophysical Research Letters, podría usarse para estudiar mejor Fobos, que dentro de 30 a 50 millones de años se estrellará contra la superficie de Marte, con consecuencias incluso para el interior del propio planeta rojo.

