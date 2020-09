Condenan a 8 años de prisión al famoso actor ruso Mijaíl Yefrémov por matar a un hombre mientras conducía ebrio por el centro de Moscú

El reconocido actor ruso de cine y teatro Mijaíl Yefrémov ha sido condenado este martes por un tribunal de Moscú a 8 años de prisión tras ser declarado culpable de encontrarse al volante de su automóvil en el momento de un accidente que provocó la muerte de otro conductor.

"A pesar del no reconocimiento de la culpabilidad, la culpabilidad de Yefrémov por la comisión del crimen del que fue acusado está plenamente confirmada por las pruebas examinadas", expuso la juez Elena Abrámova durante la lectura del veredicto. Además, agregó que las declaraciones del artista, en las que asegura no recordar el accidente "pero supone que no estaba conduciendo, no pueden ser aceptadas por el tribunal como confiables".

"El tribunal no encuentra convincentes los argumentos de la defensa", afirmó la juez, señalando su inconsistencia y contradicciones. Asimismo, la corte señaló que la investigación determinó que el coche del actor no tenía problemas de funcionamiento y Yefrémov se encontraba en un estado de borrachera severa.

Según el tribunal, solo es posible "corregir a Yefrémov mediante el aislamiento de la sociedad", descartando de ese modo la opción de otorgarle la libertad condicional. Además, Yefrémov fue condenado a pagar 800.000 rublos (unos 10.464 dólares) de indemnización al hijo mayor del fallecido.

El accidente automovilístico provocado por Mijaíl Yefrémov, de 56 años, tuvo lugar la noche del 8 de junio. El automóvil del actor invadió el carril contrario y chocó con una camioneta, cuyo conductor, un repartidor de una tienda en línea llamado Serguéi Zajárov, resultó gravemente herido y murió después en el hospital.

El examen médico reveló la presencia de alcohol y drogas en la sangre de Yefrémov en el momento del accidente. El actor fue acusado de violar las reglas de tráfico en estado de ebriedad, con resultado de muerte de una persona por negligencia. La Fiscalía solicitó 11 años de prisión.

Durante la investigación del caso y las audiencias judiciales Yefrémov cambió varias veces su posición con respecto a la admisión de su culpa en la muerte de Zajárov.

Unos días después del accidente, Yefrémov grabó un video en el que pidió perdón a la familia del fallecido, de 57 años, y prometió ayudarles "por todos los medios, si lo aceptan". El actor reconoció que es imperdonable que se pusiera ebrio al volante, y aseguró que no tiene la intención de tratar de evitar el castigo.

Sin embargo, posteriormente el actor aclaró que en su mensaje no admitía su culpabilidad, sino que su intención era demostrar que estuvo dispuesto a establecer contacto con la familia Zajárov. "Mi culpa es la borrachera", afirmó.

Además, el intérprete también sostuvo que el video que apareció en las redes sociales inmediatamente después del accidente, en el que admite ser culpable de la tragedia, fue editado.

"No tengo la culpa del accidente. Yo [primero] me declaré culpable, porque la persona con resaca está nerviosa. En realidad, no tuve la culpa", declaró Yefrémov durante uno de los interrogatorios judiciales.

"En el video dije que yo no tenía la culpa. Cortaron la partícula 'no'", aseguró. "El video con la escena del accidente donde digo que estaba al volante fue editado. Lo dijo una ingeniera de sonido profesional, mi esposa. Se puede leer en mis labios que estoy diciendo lo contrario", agregó.

Por su parte, el abogado del actor, Elman Pasháyev, mencionó que al artista le gustaría ayudar a los familiares menores de edad de Zajárov como sea posible e "incluso adoptarlos", algo que ellos calificaron de "insulto".

No obstante, durante una audiencia judicial del 5 de agosto, el actor se retractó de sus palabras y explicó que no recordaba nada debido a que estaba muy borracho. "¿Cómo puedo admitir mi culpa cuando no recuerdo nada?", señaló entonces Yefrémov.

Según el intérprite, no hay pruebas irrefutables de que fue él condujera el vehículo en el momento de la colisión. "No entiendo por qué había 40 cámaras, pero no hay pruebas. Si existieran imágenes de mí saliendo del volante, también se mostrarían en la televisión", dijo.

El pasado 31 de agosto, el actor declaró que no recordaba bien el día del accidente a partir de las 3-4 de la tarde. "Para aquel momento, ya me había bebido una botella de vodka", afirmó ante el tribunal. Asimismo, agregó que no consumía drogas, asegurando que no "recurda tener ganas de su consumición".

El 3 de septiembre, durante su declaración final Yefrémov admitió su culpabilidad y se arrepintió. El artista se disculpó ante la familia del fallecido y señaló que "sentía mucha pena por ellos".

El caso de Mijaíl Yefrémov, procedente de una familia de actores, conmocionó a la sociedad rusa. El actor es muy famoso en el país debido a sus papeles icónicos en cine y teatro.

Además, Yefrémov es conocido por sus actuaciones en las que critica a las autoridades, principalmente en el marco del proyecto 'El ciudadano poeta', donde leyó poemas de oposición sobre temas políticos. No obstante, en junio afirmó que no tiene "nada que ver con la oposición" y que participó en el proyecto porque ese es su "trabajo" y que por él cobró sus honorarios.