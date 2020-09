Lukashenko comenta la detención de Kolésnikova, revela cómo percibe las protestas masivas y qué piensa sobre los que votaron en su contra

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, en el marco de una entrevista que ha concedido este martes a RT y varios medios de información rusos en Minsk, ha aclarado qué ha pasado con la opositora bielorrusa María Kolésnikova y sus dos colegas del Consejo de Coordinación de la oposición bielorrusa, Antón Rodnenkov e Iván Kravtsov, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.

Detención de Kolésnikova

"Tenían todos los documentos formalizados con anticipación. Ellos mostraron sus pasaportes en nuestro punto fronterizo y los oficiales de aduanas y los guardias fronterizos les dejaron pasar. Luego deberían pasar por un área de la frontera estatal y por el puesto ucraniano", ha indicado el mandatario, precisando que entre ambos puestos hay unos 8-9 kilómetros.

Además, la parte bielorrusa de la frontera actualmente está fortificada con más patrullas fronterizas. "Naturalmente, les quisieron parar. Pero su coche aceleró bruscamente. A ella [María Kolésnikova] la empujaron fuera del coche en marcha", ha señalado el presidente, indicando que lo hizo uno de dos colegas opositores de Kolésnikova.

"Nuestros guardias fronterizos, por supuesto, la detuvieron, como era de esperar […] y la enviaron al destacamento fronterizo. Y estos [Rodnenkov e Kravtsov] cruzaron la frontera a través del puesto de Ucrania y los ucranianos, hasta donde tengo conocimiento, los detuvieron. Y estamos negociando con ellos para que nos los devuelvan", ha declarado.

"Todo esto está globalizado e internacionalizado"

En lo que se refiere a la desestabilización de la situación en Bielorrusia y protestas masivas contra Lukashenko, cuya victoria en las elecciones del pasado 9 de agosto no reconoce lo oposición, el presidente ha afirmado que "todo esto está globalizado e internacionalizado".

"Si ustedes creen que una Rusia rica puede manejar esto, están equivocados. Hablé de ello con muchos presidentes, con mi amigo mayor (lo llamo hermano mayor) Putin, y le advertí: 'No se puede hacer frente a ello'", ha aseverado el mandatario bielorruso. "Porque, ¿cómo van a hacer frente a los canales de Telegram? ¿Tiene la capacidad de bloquearlos? Nadie la tiene, ni siquiera los que inventaron toda esta telaraña: los estadounidenses. Ya pueden ver lo que está pasando allí [en EE.UU.] y los canales de Telegram juegan un papel principal en ello", ha señalado Lukashenko.

"Pero ellos empezaron esta historia" —ha reiterado en referencia a EE.UU.—, "lo empezaron y, además, hace mucho tiempo. No fue ni Rusia ni Bielorrusia quienes comenzaron esto, siempre ellos lo han estado haciendo. Y lo consiguieron".

El mandatario bielorruso ha resumido que ahora su país está "cosechando los frutos de todo esto" y ha advertido a la parte rusa de que "no hay que relajarse", ya que en el país vecino "también pueden pasar pronto ciertos eventos políticos, surgidos posiblemente de la nada". "¿Sabe a dónde llegamos junto con el sistema y el liderazgo ruso? Si Bielorrusia colapsa hoy, Rusia será la próxima", ha aseverado Lukashenko.

Lukashenko sobre las protestas en su contra: "Es muy trágico"

El presidente bielorruso ha revelado que le "ofende mucho" el hecho de que muchos de sus compatriotas no recuerdan, debido a su edad, o no valoran, cómo ha cambiado a Bielorrusia, pero a pesar de ello y después de los eventos recientes en el país lo más importante para él son sus hijos y los hijos de sus próximos.

"Además, lo que me da fuerzas en esta situación, y probablemente usted también lo sepa, es la idea de que si Lukashenko colapsa ahora, todo el sistema colapsaría y Bielorrusia caería tras él", ha señalado.

"Por supuesto, me ofende mucho y es muy trágico, si así lo quieren. Pero esto no significa que me di por vencido, porque lo percibo de forma filosófica. Bueno, algún día él [Dios] me llamará, pero debo proteger lo creado por nuestras manos, proteger a las personas que lo crearon, y a esta inmensa mayoría […] que votó por mí, aunque me ven todos los días hasta en la plancha, en la tele y en la nevera. Quizás esto ya les aburre, pero me apoyaron. Esto es por lo que vivo ahora mismo", ha resumido.

"Si tuviera varios miles de millones en mi bolsillo, tal vez habría actuado como Poroshenko", ha afirmado Lukashenko, en referencia al expresidente de Ucrania.

"Pero no tengo esos miles de millones, por lo que no tengo miedo", ha añadido el mandatario bielorruso, al aclarar que algún día puede que se vaya, pero no permitirá que sea destruido todo lo que ha sido creado "junto con el pueblo y con estas generaciones". "No les permitiré que lo destruyan. Esto es por lo que vivo ahora y es cómo ha cambiado este país", ha concluido.