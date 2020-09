Le niegan más de 3.000 empleos a una mujer y ella teme que se debe a su sordera

Una británica no logra encontrar trabajo desde el verano de 2017, a pesar de que la única condición que establece a la hora de la búsqueda es que el empleo no implique hablar por teléfono.

Kellie Wilson, una mujer de 33 años del condado de Yorkshire del Norte (Reino Unido), no logra encontrar trabajo desde el verano de 2017, a pesar de haber solicitado más de 3.000 empleos, entre ellos como personal de limpieza, lavando platos o en la recogida de basura. La única condición que pone a la hora de la búsqueda es que el trabajo no implique hablar por teléfono. No obstante, todos sus esfuerzos han sido en vano.

Wilson, que es sorda, anteriormente había trabajado en el servicio de libertad condicional y en Student Loans Company, una empresa que proporciona préstamos a estudiantes, donde, según afirma, su discapacidad no resultó ser un problema después de que se hicieran algunas adaptaciones en el lugar de trabajo. Sin embargo, en los últimos tres años la mujer no ha tenido tanta suerte, recoge ITV News.

"En algunas ocasiones envié mi currículum y ​​recibí un correo electrónico de la empresa diciéndome que estaban realmente interesados ​​y que querían hacer una entrevista telefónica. Pero yo no puedo usar el teléfono porque no me permite leer los labios. Les ofrezco otras formas de ponerse en contacto: correo electrónico, mensajería, Skype, cualquier otra cosa que no sea el teléfono. Y de repente dejan de responderme", explicó Wilson.

"Es extremadamente frustrante porque sé que puedo hacer el trabajo y ellos [estaban interesados] antes de descubrir que era sorda. Es exasperante, realmente daña tu autoestima y tu confianza. Me duele, empiezo a pensar '¿soy yo, soy una inútil?'", lamentó.

Con la llegada de la pandemia el temor de Wilson a no encontrar trabajo ha aumentado, debido a la gran competencia generada por el incremento del desempleo y la disminución de vacantes. Además, en la situación actual las empresas cada vez optan más por las entrevistas telefónicas, que a ella le resultan imposibles de aceptar. Por otra parte, el uso de las mascarillas faciales se ha convertido en otro obstáculo para ella, ya que le impiden leer los labios.

"No creo que sea muy beneficioso para quienes tenemos discapacidades. Todos los gobiernos dicen que van a promover la diversidad y la igualdad y cada vez nos empujan al fondo de la pila. Si proporcionan trabajo, habrá mucha competencia para ellos. Ahora hay mucha más gente sin trabajo, y ellos conseguirán el trabajo por encima de mí", señaló Wilson.

La frustración experimentada derivó en depresión y ansiedad, dos condiciones que los médicos relacionaron con el desempleo de la paciente. Sin embargo, Wilson no se queda con los brazos cruzados y, mientras sigue buscando empleo, se ha apuntado a un curso a distancia de aprendizaje para obtener una calificación de seguridad cibernética, con el objetivo de aumentar sus posibilidades en el mercado laboral.