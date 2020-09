México confirma que AstraZeneca suspendió temporalmente los ensayos de su vacuna contra el coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México señaló que no se trata de un "evento inusual" y llamó a evitar especulaciones sobre el tema.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, confirmó este martes la suspensión de la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

"La noticia es real", declaró López-Gatell durante una rueda de prensa, agregando que la farmacéutica británica "decidió suspender temporalmente los ensayos clínicos en curso en varios países, entre los que no está incluido México", después que un participante presentara "efectos secundarios".

Al mismo tiempo, el subsecretario señaló que no se trata de un "evento inusual". "Cuando se hace investigación clínica es posible que se suspenda temporalmente el ensayo, ya que es un proceso muy sensible a la seguridad", dijo.

Además, López-Gatell subrayó que de momento no está claro cuál fue la reacción secundaria o si está asociada con la inyección de la vacuna en el participante, al tiempo que llamó a evitar especulaciones sobre el tema.

"No anticipemos vísperas, no hay que especular sobre la seguridad de las vacunas, porque no tenemos aún la información correspondiente", indicó el subsecretario.

Este martes, AstraZeneca comunicó que la tercera fase de sus ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus ha sido detenida para investigar una "enfermedad potencialmente inexplicable" en uno de los participantes.