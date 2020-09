¿Estrategia electoral o traición? Las razones de la separación entre Capriles y Guaidó frente a las parlamentarias en Venezuela

A tres meses de las elecciones parlamentarias en Venezuela, ha vuelto a resurgir en la vida política nacional el nombre de Henrique Capriles Radonski. El excandidato presidencial ha regresado a la palestra pública, luego que de se desmarcara del sector opositor liderado por el diputado Juan Guaidó, quien nuevamente pide boicotear los comicios para "aumentar la presión" y deponer al mandatario Nicolás Maduro.

De momento, Capriles y Guaidó se han ubicado en dos polos opuestos sobre el tema electoral. El primero, sin afirmar aún si participará en las legislativas, ha propuesto "luchar" por un proceso electoral "con condiciones", mientras que el segundo ha lanzado un "plan unitario" junto a 37 organizaciones políticas y el espaldarazo de EE.UU., para "derrotar la dictadura de Maduro".

El distanciamiento entre ambos se radicalizó la semana pasada, tras la liberación de 110 dirigentes opositores, producto de un indulto presidencial otorgado por Maduro. Guaidó acusó a Capriles de "negociar" con Miraflores a sus espaldas, mientras que el exgobernador de Miranda, sin aclarar del todo cuál fue su papel, aseveró que hablaría con quien fuera necesario para lograr "una solución creíble".

La división más notoria se hizo pública hace un par de semanas cuando el dirigente de Primero Justicia (PJ) pidió, —dos días antes del cierre del lapso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la postulación de los 277 candidatos a diputados—, que no solo se presentara "la ruta de la abstención y la resignación" para "salir de la crisis".

Para indagar sobre el panorama electoral venezolano tras la reaparición de Capriles, quien se enfrentó a Hugo Chávez (2012) y Maduro (2013) en sendas presidenciales y no resultó ganador, RT ha consultado la opinión de los analistas políticos Eduardo Semtei, exrector del CNE, y de Diego Sequera, cofundador del grupo de investigación Misión Verdad.

División vs. Unidad

El propio Capriles ha dicho que la unidad opositora no es solo una "foto de líderes y un comunicado conjunto". Frente a esta afirmación, el exrector del máximo organismo comicial opina que la presencia de los voceros de la oposición en actos conjuntos es "muchísimo más poderosa" que en un escenario donde no existen estos elementos.

"La presentación de un liderazgo estructurado con un solo discurso es un fuerte aliciente para estimular el voto", sostiene Semtei.

Aunque el fantasma de las escisiones ha campeado a lo largo de 20 años en el antichavismo, Semtei considera que hecho de que Capriles vaya por su cuenta a las parlamentarias "divide a la oposición", y que esa desintegración "puede llegar hasta alcanzar el vacío total". En esa misma línea, insiste: "Las divisiones siempre pueden ser más. No existe un límite".

Para el exrector del CNE, el dirigente opositor "cuenta con un cierto prestigio y popularidad" y lo razonable es que utilice ese capital político para "remontar la división actual" y "no para fragmentar más el voto".

Eduardo Semtei, analista político y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Si Capriles se plantea su papel como una tercera opción entonces está abriendo nuevo frente, dividiendo aún más a la oposición.

Por su parte, Sequera considera que la unidad en la oposición "es un fetiche del discurso" y que el patrón de división no se ha modificado en las últimas décadas. "Se dividen, se disgregan y después vuelven a reunificarse frente a contingencias y por razones muy claras. La oposición puede dividirse todas las veces que sean necesarias, siempre y cuando sea capaz de reagruparse en torno a lo que ordenen desde EE.UU."

"La tercera vía"

La propuesta de Capriles ha sido vista como una tercera opción para quienes no sienten afinidad política con el G4, que es el bloque compuesto por los partidos que apoyan a Guaidó (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo). Para Semtei, esa coalición ya "no existe", porque "se consumió, se extinguió".

En ese sentido, apunta que en el G4 solo "quedan algunos dirigentes fracasados ​​que insisten en las salidas violentas pero tienen el tiempo contado".

Sin embargo, considera que "si Capriles se plantea su papel como una tercera opción, entonces está abriendo nuevo frente, dividiendo aún más a la oposición", lo que, a su juicio, "no es precisamente una decisión inteligente".

Diego Sequera, analista político cofundador de Misión Verdad. Capriles logró montarse en ese autobús a tiempo, porque sabemos quién lo maneja.

El cofundador de Misión Verdad cree que el viraje de Capriles, que ahora marca distancia del ala radical de la oposición, está sujeto "a las fuerzas político-históricas", que lastra después del fracaso de sus convocatorias violentas de 2013, cuando perdió la última elección presidencial ante Maduro.

Siete años después de esos hechos, Sequera considera que "ha pasado bastante tiempo" para que la posición actual de Capriles sea "relativamente labrada". "Me imagino que está viendo ahora la oportunidad de entrar ahí como una opción más moderada, menos proviolenta, menos antipolítica y sumada al 'juego de la democracia'", agrega el analista.

"La 'tercera vía' es una opción objetiva que está ahí, que no la está ocupando nadie. Es lógico que un dirigente con algo de olfato, de apoyo y con algo de cinismo, desde la perspectiva opositora, decida asumir esta brecha en el mercado", concluye.

¿Una traición?

La postura de Capriles no está lo suficientemente definida aún. Ha dicho que no llama a votar, que el dilema no está en si participar o no, que los comicios para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional son sumamente importantes para el país y que se necesita una "ruta clara para lograr las condiciones" para las elecciones. Sin embargo, su decisión de no sumarse a un nuevo llamado a la abstención ha sido catalogado como una "traición" por los seguidores de Guaidó, que ahora lo acusan de estar "alineado con la dictadura".

Semtei asevera que quienes esgrimen los alegatos de traición son "los sectores radicales y fracasados ​​del golpismo, el llamado a la invasión y la celebración de sanciones", pero que es justo ese lenguaje el que "agrega nuevos obstáculos para la victoria opositora".

Sequera advierte que la jugada de Capriles no es gratuita. De hecho, resalta los respaldos nacionales e internacionales de los que se ha valido para sostener su postura actual, y recuerda la invitación a votar que hizo en el 11 de agosto la Conferencia Episcopal.

Luego de este primer llamado de la representación del Vaticano en Venezuela fue que se hicieron públicos los indultos y apareció Capriles. Para el cofundador de Misión Verdad, el exgobernador de Miranda es capaz de producir "un posible punto de gravitación en la oposición y, si cobra suficiente fuerza, podría tener todo el crédito que necesita para ser el líder legítimo".

Eduardo Semtei, analista político y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Capriles está apostando su futuro. Es decir, tiene mucho que perder si no resultan las cosas como él las calcula.

"Es ahí donde hay que resaltar la inteligencia y la habilidad de un político y Capriles logró montarse en ese autobús a tiempo, porque sabemos quién lo maneja. Sin una voluntad del Estado, nada de esto ocurriría, y esto podría desactivar muchas bombas", opina.

Inhabilitación

En 2017, la Contraloría venezolana inhabilitó a Capriles 15 años por "ilícitos administrativos". Ante este impedimento, surge la duda sobre si esa es la condición que lo alienta a presentar una posición distinta a la de Guaidó porque no tiene nada que perder.

Semtei es categórico: "Tiene todo por ganar, es un riesgo muy bien calculado. Está apostando su futuro. Es decir, sí tiene mucho que perder si no resultan las cosas como las calcula".

De igual modo, asegura que es posible que Capriles "haya llegado a un acuerdo con el Gobierno para que le levanten la inhabilitación".

Diego Sequera, analista político y cofundador de Misión Verdad. Declarar que no hay condiciones es su 'en caso de emergencia rompa el vidrio' porque por ahí puede escaparse.

Por su parte, Sequera valora que el opositor "está siendo astuto pero no valiente", y que posiblemente "debe sentir el apoyo de mediadores" tanto del Gobierno como de la Unión Europea y de otros países.

¿Retirarse o mantenerse hasta el final?

El político venezolano ha condicionado su participación electoral a que se cumplan los términos que otorgue el Gobierno para los comicios. Frente a esta exigencias, no se descarta que se retire en cualquier momento con el alegato de incumplimiento o "fraude".

Semtei dice "estar bastante convencido" de que Capriles "no tiene la madurez para llegar al final de la jornada".

Del mismo modo, el cofundador de Misión Verdad no descarta que el exgobernador de Miranda se retire antes de los comicios. "Pudiera pasar, todos estos políticos sin ningún tipo de columna vertebral moral tienen una elasticidad que Dios se las cuide", sostiene.

Sin embargo, Sequera opina que si Capriles decide continuar en la carrera electoral, tendría más condiciones a su favor que con la abstención, y estima que "hay muchos actores a favor de que se den" esos comicios, salvo EE.UU.

Mientras el exgobernador termina de delinear su posición ante las parlamentarias, el panorama continúa movido a la espera de que los votantes definan si la oposición sigue siendo mayoritaria en la AN o si las fuerzas aliadas del chavismo logran ocupar más escaños en el Parlamento, que fue la "sede" del "gobierno interino" de Guaidó en los dos últimos años.

Nathali Gómez

