"Hemos decidido que tienes que morir": La esposa de Ozzy Osbourne recuerda cómo el músico intentó matarla mientras estaba drogado

El músico británico Ozzy Osbourne y su esposa, Sharon, revelaron en el nuevo documental 'The Nine Lives of Ozzy Osbourne' ('Las nueve vidas de Ozzy Osbourne'), que se estrenó este lunes, algunos incidentes y momentos desagradables de su vida privada.

La mujer, de 67 años, afirmó en uno de los episodios que su marido intentó estrangularla en 1989, mientras estaba bajo la influencia de las drogas. "No tenía idea de quién se sentó frente a mí en el sofá, pero no era mi esposo", declaró la copresentadora del programa 'The Talk'. "Solo me dijo: 'Hemos tomado la decisión de que tienes que morir'", recordó Sharon las palabras del excantante de Black Sabbath, recoge People.

Además, agregó que en el momento en que el músico se abalanzó sobre ella, "estaba muy tranquilo". "Sentí las cosas en la mesa y sentí el botón del pánico y lo apreté. Lo siguiente que recuerdo es que los policías estaban allí", detalló.

Por su parte, Ozzy Osbourne dijo en otro episodio que solo recuerda que se despertó en un calabozo de la localidad de Amersham. "Le pregunté al policía: '¿Por qué estoy aquí?'. Y él respondió, '¿Quieres que te lea el cargo?'. Así que leyó: 'John Michael Osbourne, has sido arrestado por el intento de asesinato de Sharon Osbourne'", recordó el artista y añadió que estuvo sorprendido cuando su esposa retiró los cargos. "No es exactamente uno de mis mayores logros", ironizó.

Mientras, Sharon explicó que tras el incidente consideró la posibilidad de divorciarse, sin embargo, subrayó que, cuando el músico pasó 6 meses en un centro de tratamiento, se sentía "muy sola".

"Estaba mirando todas las opciones que me quedaban en la vida. ¿Qué será lo mejor para mis hijos? ¿Qué será lo mejor para mí?", dijo la mujer y añadió: "Odiaba estar sin él. También, declaró que el hombre "se asustó de sí mismo" cuando volvió a su casa: "Definitivamente se dio cuenta de lo que hizo".