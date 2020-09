México advierte que "puede retrasarse" la llegada de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, afirmó este martes durante una conferencia de prensa que "el momento de la llegada de la vacuna" contra el coronavirus y de "su presentación" ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) "puede retrasarse", debido a la suspensión de la tercera fase de los ensayos clínicos del medicamento producido por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

El funcionario subrayó que pausar los ensayos de una vacuna "no es un evento inusual" y señaló que "eso demuestra que existen mecanismos muy sensibles de seguridad".

Además, López-Gatell explicó que de momento no está claro cuál fue la reacción secundaria que causó la suspensión de los ensayos o si está asociada con la inyección de la vacuna en el participante, al tiempo que llamó a evitar especulaciones sobre el tema. "No anticipemos vísperas, no hay que especular sobre la seguridad de las vacunas, porque no tenemos aún la información correspondiente", indicó el subsecretario.

Este martes, AstraZeneca comunicó que la tercera fase de sus ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus ha sido detenida para investigar una "enfermedad potencialmente inexplicable" en uno de los participantes.

Entre los socios de la compañía se encuentra una serie de países, entre ellos todos los Estados de la Unión Europea, que firmó un contrato para el suministro de al menos 300 millones de dosis de su candidata a vacuna a finales de agosto. Además, Argentina y México también llegaron a un acuerdo en agosto con la farmacéutica británica y la Universidad de Oxford con el fin de fabricar la vacuna en sus países y distribuirla después en América Latina, a excepción de Brasil, a un precio asequible.