EE.UU. reducirá sus contingentes militares en Afganistán e Irak a casi la mitad en los próximos meses

El general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central del Ejército estadounidense, anunció este miércoles que el Pentágono se prepara para reducir en el transcurso de este otoño su contingente militar en Afganistán, para llevarlo de los aproximadamente 8.600 efectivos desplegados ahora a cerca de 4.500, informa el diario The New York Times.

El general, quien es el principal comandante estadounidense en Oriente Medio, dijo que esta reducción se completará para noviembre o incluso finales de octubre. Según sus palabras, EE.UU. ha demostrado que no quiere ser una fuerza de ocupación en ese país.

Entretanto, el Pentágono tiene la intención de reducir asimismo a casi la mitad sus tropas en Irak, que pasarán de 5.200 a 3.000 soldados. McKenzie aseguró que ese número de militares permitirá "seguir asesorando y ayudando a los socios iraquíes a erradicar los restos finales del Estado Islámico en Irak y asegurar su duradera derrota".

"Esta decisión responde a nuestra confianza en la creciente capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para operar de manera independiente", dijo. La esperada medida coincide con una anterior promesa del presidente Donald Trump de disminuir el número de soldados estadounidenses en ambos países, devastados por largas guerras.

No obstante, alguno analistas de política militar, citados por The New York Times, señalan que incluso si Trump cumple y retira parte de sus tropas de Irak y Afganistán, tan solo durante el último año ha ordenado el despliegue de unos 14.000 efectivos en la región del golfo Pérsico, en su intento de disuadir a Irán.