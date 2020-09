Un religioso ucraniano que culpó a los homosexuales por el coronavirus da positivo al covid-19

El patriarca autoproclamado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, Filaret, que culpó al matrimonio homosexual por la propagación del coronavirus, dio positivo al covid-19, según informó el pasado viernes el servicio de prensa de esa iglesia a través de su cuenta en Facebook.

Filaret, de 91 años, fue diagnosticado con la enfermedad después de someterse a pruebas de rutina. De momento, se encuentra en un hospital y su estado de salud fue evaluado como satisfactorio.

Filaret, una figura destacada en Ucrania, es conocido entre otras cosas por sus polémicas y controvertidas declaraciones.

En particular, el patriarca autoproclamado declaró en marzo pasado a Canal 4 que "la causa del coronavirus es la pecaminosidad de la humanidad". "No defienden abiertamente el bien, sino el mal. El mal se está extendiendo. Me refiero, en primer lugar, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es la causa del coronavirus y más. A los niños se les enseña a elegir su género. ¿Es esto el bien? Es el mal", dijo entonces Filaret.

En respuesta, la organización Insight, que defiende los derechos de las personas LGBT, calificó en abril de "peligrosos" los comentarios del patriarca y anunció que había presentado una demanda en su contra. El Patriarcado, a su vez, comunicó que las declaraciones de Filaret eran consistentes con las leyes ucranianas. "Como jefe de la iglesia y como hombre, el patriarca tiene la libertad de expresar sus puntos de vista, que se basan en la moral", sostuvieron desde la iglesia.