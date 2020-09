El periódico alemán Die Zeit afirma que Navalny fue envenenado con un nuevo tipo de Novichok más peligroso

No obstante, uno de los creadores del Novichok, Leonid Rink, tachó de "tontería" esa afirmación, ya que Navalny no presentó síntomas de envenenamiento con esa sustancia.

El periódico alemán Die Zeit informó este miércoles, citando a fuentes no identificadas, que el opositor ruso Alexéi Navalny fue envenenado con un nuevo tipo de agente químico nervioso del grupo Novichok más peligroso y mortal que las variantes previamente conocidas.

De acuerdo con el medio, Navalny tenía que morir en el avión pero sobrevivió gracias a una "serie de circunstancias felices", como la decisión del piloto de aterrizar y las acciones de los médicos rusos, que le inyectaron el antídoto atropina.

Se informa que se encontraron restos de Novichok en el cuello de una botella de agua de la que bebió Navalny, así como en sus manos. Según las fuentes de Die Zeit, las autoridades alemanas creen que uno de los agentes que siguió al opositor podría haber aplicado el veneno en la superficie de la taza de la que Navalny bebió té o introducir el veneno directamente en el té.

Además, el periódico afirmó que el "Gobierno alemán ya no tiene dudas" de que detrás del presunto envenenamiento de Navalny está un "servicio especial ruso dirigido por el Kremlin", puesto que el Novichok no pudo haber sido sintetizado por delincuentes comunes, mientras que es impensable que una operación semejante la llevara a cabo un servicio especial extranjero en el territorio de Rusia, teniendo en cuenta la vigilancia a la que estaba sometido el opositor.

Creador del Novichok: "Es una auténtica tontería"

Sin embargo, uno de los creadores del Novichok, Leonid Rink, tachó de "tontería" la información según la cual Navalny fue envenenado con una nueva variedad de este agente nervioso, ya que, según explica, no hubo síntomas de envenenamiento con esta sustancia.

"Es una auténtica tontería. Por supuesto, conozco todas las variedades de Novichok. Pero la afirmación [de Die Zeit] no tiene nada que ver con el mecanismo de acción, con el hecho de que deberían aparecer síntomas. No los hay. [...] Olvídense del Novichok", señaló Rink a RIA Novosti.

¿Qué le pasó a Navalny?

El 20 de agosto, Alexéi Navalny se sintió mal durante un vuelo a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk. El avión aterrizó de emergencia en la ciudad de Omsk, —a unos 700 kilómetros del aeropuerto de origen—, donde Navalny fue hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador.

Antes de embarcar, Navalny bebió té en el aeropuerto de Tomsk, por lo que sus partidarios sugirieron que es posible que la bebida hubiera sido envenenada, versión que compartió la familia del opositor. Sin embargo, los médicos del hospital de emergencias de Omsk afirmaron no haber encontrado ningún rastro de veneno en el organismo del paciente, y el principal diagnóstico que manejaron fue el de un trastorno metabólico.

Navalny fue ingresado en el hospital ruso en un coma de origen desconocido y casi de inmediato los especialistas decidieron inducirle a un coma médico. Durante los dos siguientes días los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida del político y lograron estabilizar su condición. Tras ello, a petición de la familia, el paciente fue trasladado a Alemania, donde fue ingresado en el hospital Charité de Berlín.

El 2 de septiembre, el Gobierno alemán anunció que los resultados de las pruebas del laboratorio especial de la Bundeswehr, las fuerzas armadas unificadas germanas, habían concluido que el opositor fue envenenado con un agente químico nervioso del grupo Novichok.

Por su parte, el Kremlin calificó de "inaceptables" y "absurdos" los intentos de vincular a Rusia y a su Gobierno con el presunto envenenamiento de Navalny. Anteriormente, desde el Kremlin indicaron que Moscú no ha ocultado ningún dato sobre la situación del opositor ruso desde el primer momento y que busca establecer un diálogo con sus homólogos en Alemania para obtener información sobre la sustancia que, según las estimaciones del laboratorio alemán, estaba presente en el organismo de Navalny.

No obstante, de momento Moscú no ha recibido de la parte alemana ninguna prueba que demuestre que Navalny fuera intoxicado con Novichok, y mientras que el Gobierno alemán afirma haber aprobado la petición rusa, el laboratorio militar que dice haber detectado la sustancia tóxica señala que no puede revelar los datos correspondientes por cuestiones de seguridad.

Este lunes, el hospital Charité de Berlín anunció que Navalny ha despertado del coma inducido y se le ha retirado la ventilación mecánica después de que su condición haya mejorado.