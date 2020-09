El escaneo de 10,3 millones de estrellas no revela hasta ahora signos de vida extraterrestre

Científicos australianos completaron la búsqueda más profunda y amplia a bajas frecuencias de posibles civilizaciones extraterrestres, al escanear aproximadamente 10,3 millones de estrellas mediante el radiotelescopio Murchison Widefield Array (MWA), ubicado en Australia Occidental, sin encontrar hasta el momento ningún rastro de vida. Los resultados de su investigación fueron difundidos en Publications of the Astronomical Society of Australia.

Con el uso del citado telescopio, los investigadores buscaron emisiones de radio de baja frecuencia –similares a la radio FM– en estrellas de la constelación de Vela. Esas posibles emisiones, que se conocen como 'tecnofirmas', podrían apuntar a una potencial tecnología extraterrestre.

"Observamos el cielo alrededor de la constelación de Vela durante 17 horas, mirándola más de 100 veces más amplia y profundamente que nunca. A pesar de ese conjunto de datos, no encontramos señales tecnológicas ni signos de vida inteligente", dijo la astrofísica Chenoa Tremblay, de la división de Astronomía y Ciencias Espaciales de la agencia nacional de ciencias de Australia y de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad (CSIRO).

"No es sorprendente que no hayamos encontrado nada. Todavía hay tantas variables desconocidas", indicó Tremblay, citada por Reuters. Según la científica, "la búsqueda de vida fuera de nuestro Sistema Solar es un gran desafío" y "no sabemos cuándo, cómo, dónde o qué tipo de señal podamos recibir para obtener una indicación de que no estamos solos en la galaxia".

Por su parte, el astrofísico Steven Tingay, de la Universidad de Curtin, en Australia, y el Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía, coautor del estudio, explicó que la investigación involucró relativamente pocas estrellas, en términos cósmicos, y que "lo importante es mejorar constantemente las técnicas y (...) seguir buscando". "Siempre existe la posibilidad de que la próxima observación sea la que arroje algo, incluso si no esperas nada", agregó.

"Diez millones de estrellas parecen mucho. Sin embargo, nuestra mejor evaluación es que hay alrededor de 100.000 millones de estrellas [en la Vía Láctea]. Así que solo hemos observado alrededor del 0,001% de nuestra galaxia", destacó, a su vez, Tremblay.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!