Reportan que Navalny ya recuperó por completo el conocimiento, puede hablar y recuerda detalles de lo que sucedió antes de colapsar en el avión

El opositor ruso Alexéi Navalny, quien actualmente está ingresado en el hospital Charité de Berlín, ya recuperó por completo el conocimiento, puede hablar y recuerda detalles de lo que sucedió antes de que colapsara en el avión en el que viajaba de Tomsk a Moscú el pasado 20 de agosto, informa la revista alemana Der Spiegel.

Además, Der Spiegel, que realizó una investigación conjunta con la plataforma alemana Bellingcat, ha informado que el número de agentes, desplegados en las cercanías del hospital de Charité para proteger a Navalny, fue aumentado y "ahora será vigilado directamente en el hospital". Con respecto a estos reportes, la Policía de Berlín ha comentado a las agencias rusas RIA Novosti y TASS que no sabe de dónde el medio alemán ha sacado tal información.

"No sabemos de dónde Spiegel obtuvo estos datos. En principio, no comentamos nada sobre las medidas de seguridad", han asegurado desde el servicio de prensa de la Policía capitalina. Por su parte, Reuters también ha informado que la Policía de Berlín no comenta los reportes sobre el aumento del número de policías para proteger al opositor ruso.

La portavoz del opositor ruso, Kira Yarmysh, en relación con "los últimos materiales sobre Alexéi", ha comentado a través de su cuenta en Twitter que "nosotros ya informamos el pasado lunes [7 de septiembre] sobre el hecho de que él está recuperando la conciencia y reacciona a los que le rodean, pero básicamente el artículo es muy exagerado y contiene muchas inexactitudes fácticas".

Anteriormente, el 7 de septiembre, el hospital Charité anunció que Navalny había despertado del coma inducido y se le había retirado la respiración asistida, después de que su condición hubiera mejorado.

¿Qué le pasó a Navalny?

El 20 de agosto, el opositor ruso se sintió mal durante un vuelo a Moscú. El avión aterrizó de emergencia en la ciudad rusa de Omsk, donde Navalny fue hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador.

Antes de embarcar, Navalny bebió té en el aeropuerto de Tomsk por lo que sus partidarios sugirieron que podría estar envenenado, versión que compartió la familia del opositor. Sin embargo, los médicos del hospital de emergencias de Omsk afirmaron no haber encontrado ningún rastro de veneno en el organismo del paciente, siendo el trastorno metabólico el diagnóstico principal que manejaron.

Navalny fue ingresado en el hospital ruso en un coma de origen desconocido, y casi de inmediato los especialistas decidieron inducirle a un coma médico. Durante los dos siguientes días los médicos hicieron todo lo necesario para salvar la vida del político y lograron estabilizar su condición. Tras ello, a petición de la familia, el opositor fue trasladado a Alemania, al hospital Charité de Berlín, donde el diagnóstico inicial fue que sufrió una intoxicación con una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa.

En respuesta, los médicos del hospital de emergencias de Omsk indicaron que, cuando el opositor fue ingresado, no presentaba un cuadro clínico específico de ese grupo de sustancias. Por otra parte, desde el Ministerio del Interior de Rusia regional confirmaron que no se habían encontrado sustancias potentes o narcóticas en los análisis a Navalny durante sus inspecciones.

El Gobierno de Alemania anunció este 2 de septiembre que los resultados de las pruebas del laboratorio especial de la Bundeswehr concluyeron que el opositor ruso fue envenenado con un agente químico nervioso del grupo Novichok. Además, la canciller alemana, Angela Merkel, apuntó durante una rueda de prensa que alguien quería silenciar al activista ruso.

Reacción de Moscú

Moscú calificó de "inaceptables" y "absurdos" los intentos de vincular a Rusia y a su Gobierno con el envenenamiento de Navalny. Anteriormente, desde el Kremlin indicaron que Moscú no ha ocultado nada sobre la situación del opositor ruso desde el primer momento y que busca establecer un diálogo con sus colegas de Alemania para recibir la información sobre la sustancia que, según sus estimaciones, estaba presente en el organismo de Navalny.

No obstante, de momento Moscú no ha recibido pruebas de la parte alemana que demuestren que Navalny fuera intoxicado con un agente nervioso de la familia Novichok. Este 9 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha convocado al embajador de Alemania en Rusia, Géza Andreas von Geyr, para expresarle "una fuerte protesta en relación con la presentación por parte" de Berlín de "acusaciones infundadas y ultimátums contra Rusia en el contexto de la enfermedad y hospitalización" de Navalny.

Moscú "en el contexto de esta histeria" ha vuelto a solicitar a Berlín que "proporcione de forma inmediata una respuesta sustantiva y detallada al requerimiento oficial de la Fiscalía General de Rusia", emitido el pasado 27 de agosto, que incluya "todos los datos médicos, incluidos biomateriales, resultados de exámenes y muestras de pruebas, con el fin de su estudio integral y verificación por parte de especialistas".

Por su parte, la Embajada alemana en Rusia, en un comunicado remitido a la agencia TASS, ha declarado que el embajador Geyr durante la reunión de este miércoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores "enfatizó una vez más" que el caso de Navalny "no es un tema en la agenda bilateral germano-rusa".