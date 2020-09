"En ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagiaban": La ministra de Salud de Perú niega sus polémicas declaraciones

Luego de la polémica desatada la semana pasada, la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, negó haber declarado en una entrevista que los asintomáticos no contagian el coronavirus e invitó a revisar la grabación.

"En ningún momento de la declaración que hice indiqué que los asintomáticos no contagiaban. Si ustedes revisan la grabación, en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagiaban", explicó durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Y añadió: "Eso tiene que quedar claro, porque tomamos medidas porque las personas que enferman nos contagian, pero también tomamos medidas en particular porque las personas asintomáticas sí nos contagian y lo mencioné en la misma entrevista".

Las controvertidas declaraciones

Durante una entrevista a la cadena RPP Noticias, la titular de Salud habló con el periodista sobre los testeos a los repartidores de comida.

"¿A quién se le hace pruebas? Al que tiene síntomas, el que no tiene síntomas no necesita prueba, porque el que está positivo sin sintomas no contagia", argumentó Mazzetti.

A lo que el periodista contestó: "¿Asintomático no contagia?". "No contagia", respondió la ministra.

El reportero aseguró estar "perplejo" e insistió: "Pero hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar".

"El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y cuando toca y cuando respira. ¿Cómo se contrae el virus? Porque lo respiro o porque lo toco", explicó Mazzetti.

Los comentarios de la ministra provocaron gran controversia en las redes sociales, por lo que se vio obligada a aclarar sus palabras en un tuit desde la cuenta oficial del Ministerio de Salud.

"El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos", precisó en el mensaje, en el que añadió que las personas que no presentan síntomas pueden provocar una "falsa sensación de seguridad".

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, hasta el pasado 8 de septiembre, el país ha registrado 702.776 casos de contagios y 30.236 fallecidos.