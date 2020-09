Trump reveló que había construido un "increíble" sistema de armas nucleares del que "nadie había oído hablar antes", según un nuevo libro

Un extracto del nuevo libro 'Rage', del reconocido periodista estadounidense de investigación Bob Woodward sobre la administración Trump, afirma que el presidente de EE.UU. reveló la existencia de un nuevo sistema de armas nucleares durante una conversación sobre las relaciones con Corea del Norte.

"He construido un sistema de armas nucleares que nadie había tenido antes en este país", cita el libro a Donald Trump.

"Tenemos cosas que ni siquiera has visto o escuchado. Tenemos cosas de las que [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin y [el presidente de China] Xi [Jinping] nunca habían oído hablar antes. No hay nadie, lo que tenemos es increíble", cita The Washington Post el extracto del libro, que oficialmente será publicado el próximo 15 de septiembre.

En este contexto, Woodward indicó en su libro que posteriormente a esta conversación con el presidente unas fuentes anónimas le confirmaron que el Ejército estadounidense tenía un nuevo sistema secreto de armas, pero no proporcionaron detalles. El periodista añade que estas personas se sorprendieron al enterarse de que Trump se lo hubiera revelado.

