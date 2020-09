Presentan audios en el Congreso de Perú que comprometen al presidente Martín Vizcarra con el controvertido músico Richard 'Swing'

Este jueves, el congresista peruano Edgar Alarcón presentó ante el Congreso material que compromete al presidente Martín Vizcarra con el músico Richard 'Swing' Cisneros, quien es investigado por las autoridades por la firma de nueve contratos con el Ministerio de Cultura, por casi 50.000 dólares.

Alarcón, quien es el titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios de Vizcarra y dos de sus colaboradoras, en el que se escucha cómo coordinan las respuestas que darían ante las autoridades sobre las visitas que realizó Cisneros al Palacio de Gobierno.

El destino y los valores de la democracia me obligan a dar la cara una vez más para defender al pueblo, aunque con ello, los enemigos de todos los peruanos intenten enlodar mi imagen. Por las revelaciones expuestas solicito garantías para mi familia, Karen Roca y Richard Cisneros pic.twitter.com/NobM7bdZFp — Edgar Alarcón Tejada (@EdgarAlarconT) September 10, 2020

"Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto", dice Vizcarra durante una conversación con Karem Roca, exasistente administrativa del Despacho Presidencial, y con Mirian Morales, secretaria general de Presidencia, según reportó Gestión.

"¿Me he reunido con Richard 'Swing'? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", agrega Vizcarra sobre el recuento de visitas de Cisneros que habría solicitado la Contraloría, de acuerdo con la transcripción de El Comercio.

En otro audio difundido por el congresista, divulgado por Expreso, Cisneros le dice a Roca: "Yo le decía 'Martín [Vizcarra], esto va a pasar, ellos ya saben que soy tu asesor. Todos lo saben'".

"Ese señor [Martín Vizcarra] cerró el Congreso porque yo se lo ordené", presume Cisneros sobre la disolución del Parlamento que resolvió el mandatario el 30 de septiembre de 2019.

El 25 de mayo, Vizcarra explicó que había conocido a 'Swing' durante la campaña de 2016, aunque el mandatario no informó sobre ninguna relación estrecha con Cisneros.

En medio de las pesquisas, a principios de junio, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público que llamara a Vizcarra a testificar por el caso de Cisneros, según publicaron medios locales.

Polémicos contratos

Las autoridades peruanas investigan nueve contratos que firmó 'Swing' con el Ministerio de Cultura por un monto total de 175.000 soles peruanos (unos 49.407 dólares al tipo de cambio de hoy). El acuerdo más polémico fue en abril de este año, en plena pandemia del coronavirus, en el que la cartera contrató al músico para dictar una serie de conferencias virtuales motivacionales, dirigidas a trabajadores del sector.

En la primera conversación, Cisneros habló con 140 trabajadores sobre liderazgo y claves del éxito. Por esta charla, el músico cobró 10.000 soles peruanos (2.823 dólares), según informó El Comercio.

Cuando los contratos fueron develados por medios locales, el Ministerio de Cultura terminó la relación laboral con 'Swing' y ordenó una investigación interna para determinar si existieron irregularidades. El pasado 29 de mayo, la titular de la cartera, Sonia Guillén, presentó su dimisión.