No es por hecharle más sal a la herida, pero todavía se burló mas con un Meme.... Vive en México y hace esto.....Que la agarren confesada a donde vaya, no está bien ofender al país que te da de comer! Podemos no estar de acuerdo, pero esto se pasó 😡😒👇🏻 #LadyArgentinapic.twitter.com/Q6SZF5ADYA