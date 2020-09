Dos exsoldados birmanos confiesan ante una cámara sus asesinatos en masa de rohinyás

Dos desertores birmanos reconocieron su participación en el asesinato continuado de decenas de miembros de la minoría étnica rohinyá, informa la organización de derechos humanos Fortify Rights, que refiere a la grabación de esa confesión, captada por el grupo armado rebelde Ejército de Arakan.

Según se detalla, en el video —que fue grabado en julio y hasta el momento no ha sido divulgado— aparecen Myo Win Tun y Zaw Naing Tun, soldados rasos de dos batallones distintos de infantería ligera del Ejército de Birmania, quienes hablan de su participación en limpiezas étnicas contra dicha minoría musulmana en los años 2016 y 2017.

Conforme a Fortify Rights, el primero de ellos, Myo Win Tun, admitió haber tomado parte en la matanza de 30 hombres, mujeres y niños en la aldea de Taung Bazar, y de entre 60 y 70 personas más en asentamientos vecinos. Por su parte, Zaw Naing Tun —rohinyá reclutado forzosamente en marzo de 2016— aseveró que había participado en los asesinatos de alrededor de 80 civiles, "incluidos niños, adultos, mujeres e incluso ancianos", en cinco aldeas del municipio de Maungdaw. Si estas declaraciones son verdaderas, los dos exmilitares serían responsables de la muerte de cerca de 180 personas.

A pedido de los superiores

En sus confesiones, los soldados indican que los asesinatos se realizaban conforme a las órdenes de sus superiores. Entre los 19 perpetradores nombrados por los desertores figuran un teniente coronel, un coronel y tres capitanes.

"El segundo comandante en jefe del Mando de Operaciones Militares número 15, el coronel Than Htike, nos ordenó 'exterminarlos a todos [los rohinyás]'", relató Myo Win Tun, y agregó que el oficial afirmó que esa "raza será exterminada".

"Los musulmanes recibían disparos en la frente y eran pateados a la tumba", describió el proceso de las masacres.

"Estas confesiones demuestran lo que sabemos desde hace mucho tiempo: que el de Birmania es un Ejército nacional que funciona bien y opera con una estructura de mando específica y centralizada. Los comandantes controlan, dirigen y ordenan a sus subordinados en todo lo que hacen. En este caso, los comandantes ordenaron a los soldados de infantería que cometieran actos genocidas y exterminaran a los rohinyás, y eso es exactamente lo que hicieron", dijo al comentar el video el director ejecutivo de Fortify Rights.

Por el momento, la grabación no ha sido publicada y su veracidad no puede ser comprobada por observadores externos; no obstante, la organización insiste en que "las confesiones filmadas parecen ser creíbles". Llama a la Corte Penal Internacional a investigar esas declaraciones y aplicar a sus autores el programa de protección de testigos.