Los estadounidenses se trasladan en masa al Caribe e incluso renuncian a su ciudadanía: ¿cuáles son los motivos?

Los ciudadanos estadounidenses y europeos con altos recursos económicos últimamente realizan más viajes al Caribe y cada vez más optan por prolongar ahí su estancia más de lo habitual, señala Forbes. El medio ha revelado los motivos de este fenómeno, alegando que no debe de ser atribuido al cálido clima de la zona.

Mohammed Asaria, cofundador de la compañía Range Developments -un exitoso desarrollador hotelero del Caribe Oriental dedicado al ámbito de Ciudadanía por Inversión-, que actualmente está trabajando en un nuevo resort de Six Senses, se pronunció al respecto y afirmó que el aumento de llegadas de estadounidenses se debe, en su gran medida, a las futuras elecciones presidenciales.

"Se acercan las elecciones. Ese es el motivo número uno. Habéis tenido el covid-19 y ciertos lugares en Estados Unidos han sido desafiados por eso, y se está trabajando más de forma remota", declaró.

Su principal argumento ha sido respaldado por Gregor Nassief, propietario de Secret Bay en Dominica, un prestigioso complejo con solo seis villas residenciales de lujo. "Es la primera vez que Estados Unidos atraviesa un período como este y no es solo por la situación respecto al covid-19", aseguró el empresario. "Es el miedo a lo que pueda parecer un resultado extremo de la izquierda o la derecha después de las elecciones presidenciales". El medio señala que las consultas que provienen de los ciudadanos de EE.UU. sobre la estancia en su propiedad se han incrementado un 66%.

Trabajo a distancia

Sin embargo, los especialistas en el tema señalan que otro 'caramelo' que atrae a los extranjeros al Caribe es la posibilidad de trabajar desde casa. "El nómada digital no es algo nuevo", dijo Petra Roach, directora de Global Markets for Visit Barbados. "Antes realmente no pensábamos en eso".

En julio de este año Barbados lanzó un nuevo "Sello de bienvenida", iniciativa para atraer a los trabajadores remotos al país, que ya ha recibido cerca de 1.100 solicitudes, de las que un 42% proviene de EE.UU. Los países que le siguen son el Reino Unido y Canadá.

Desde que la situación turística en Barbados ha cambiado, los agentes inmobiliarios tienen más trabajo para ofrecer a sus clientes viviendas de alquiler, mientras la plataforma Airbnb ha experimentado un aumento de la demanda. Al mismo tiempo, los hoteles tampoco se quedan atrás y ofrecen a los huéspedes la posibilidad de largas estancias. Tanto el Hilton como el Marriott en Barbados han anunciado paquetes de un mes.

Un nuevo pasaporte

Sin embargo, los viajeros más adinerados van un paso más allá y no se conforman con una simple prolongación de su estancia temporal. Muchos quieren obtener la ciudadanía de las islas donde se alojan. Mientras Barbados no ofrece esta opción, es posible conseguirla en Granada, Dominica y otras naciones del Caribe.

Forbes precisa que la llamada 'Ciudadanía por Inversión' tuvo su origen en San Cristóbal y Nieves en 1984 y se debe gastar un mínimo de 200.000 dólares en bienes raíces para acceder a ella. Normalmente, los que más apuestan por su elección son los residentes chinos y de Oriente Medio, que buscan obtener un pasaporte que les dé más libertad de viaje. No obstante, en los últimos meses los estadounidenses no se quedan atrás.

"La gente quiere una segunda o tercera casa en un lugar donde no se verán afectados por nada de esto si llega una segunda o tercera ola [de contagios por el coronavirus]", aseguró Asaria.

Renuncia a la ciudadanía estadounidense

Mientras, de acuerdo a informes, cada vez más estadounidenses están renunciando a su propia ciudadanía. Según Bambridge Accountants, un total de 5.816 norteamericanos rechazaron su pasaporte en la primera mitad de este año, que supone un aumento del 1.210% respecto a los 6 meses anteriores y más del doble que el 2019.

"El enorme aumento de expatriados estadounidenses que renuncian, según nuestra experiencia, es que la pandemia actual les ha dado tiempo a las personas para revisar sus vínculos con EE.UU. y decidir que el clima político actual y los informes fiscales anuales de EE.UU. son demasiado para soportar", dijo Alistair Bambridge, socio de Bambridge Accountants New York.

Asimismo, Forbes precisa que la declaración de impuestos también juega un papel importante en ese factor, ya que EE.UU. es el único país que exige a sus ciudadanos pagar contribuciones independientemente de dónde estén domiciliados.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!