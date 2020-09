Netflix responde a las acusaciones de sexualizar a niñas e incitar a la pedofilia en la controvertida película 'Cuties'

Tras dos días de duras críticas por la sexualización de menores y "normalización de la pedofilia" hacia la controvertida película 'Cuties' ('Guapis' en España), recién estrenada en Netflix, la plataforma ha roto su silencio este jueves para defender la cinta, a la que describió como "un comentario social contra la sexualización de los niños pequeños".

"Es una película galardonada y una historia poderosa sobre la presión que enfrentan las niñas en las redes sociales y de la sociedad en general cuando crecen, y alentamos a cualquiera que se preocupe por estos importantes temas a ver la película", afirmó Netflix en un comunicado para Fox News.

Más de 600.000 personas han suscrito la petición que insta a boicotear a Netflix, después de que este miércoles la plataforma estrenara dicha película francesa que narra la historia de una niña de 11 años que intenta evitar problemas familiares y descubre el 'twerking'.

Entre los que cancelaron su suscripción a Netflix por el estreno de 'Cuties' está el senador por Wyoming, Bo Biteman. El político estadounidense anunció su decisión a través de su cuenta de Twitter: "¡No apoyo la explotación infantil o el intento de normalizar la pedofilia!".

En las redes sociales también acusaron a la plataforma de sexualizar a menores, compartiendo una escena que muestra a las protagonistas bailando provocativamente para adultos, mientras que la etiqueta #CancelNetflix se ha vuelto tendencia en Twitter.

No obstante, si bien la película recibió muchas críticas, también tiene sus defensores. Uno de ellos es el periódico The New Yorker, que la calificó de "extraordinaria" y agregó que se ha convertido en "el objetivo de una campaña de la derecha". Según el autor del artículo, Richard Brody, "algunas conocidas figuras de la extrema derecha" se han sentido molestas con el filme, una afirmación que también fue duramente criticada en la Red.