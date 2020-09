"Romperán mi puerta y me arrebatarán a mis hijos": una de las mujeres de un jeque emiratí denuncia el acoso que sufre desde su separación

Zeynab Javadli, una de las esposas de un prominente jeque de la familia real de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), ha publicado unos videos en los que afirma que ha estado siendo perseguida por personas vinculadas a su esposo a lo largo de los últimos meses.

En 2015 Javadli, una exgimnasta azerbaiyana, se casó con Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, sobrino del actual emir de Dubái, vicepresidente y primer ministro del país Mohamed bin Rashid Al Maktum. Sin embargo, hace 9 meses la mujer decidió romper el matrimonio y se mudó del palacio real a una villa para vivir ahí junto a sus tres hijas, de 1, 3 y 4 años, y sus padres, según Daily Mail.

"No puedo entregar a mis hijos a extraños"

No obstante, este jueves Javadli ha mostrado a sus seguidores de Instagram lo que sería una redada organizada por el jeque y denuncia que desde la separación, el príncipe, que tiene dos esposas más y 11 hijos, intenta quitarle a las menores.

En las publicaciones, que posteriormente fueron eliminadas, la mujer graba desde la ventana la escena que se está desarrollando enfrente y grita:"¡Se están llevando a mis padres, ahora se llevarán a mis hijos!" Mientras continúa filmando, Javadli asegura que a pesar de conocer las intenciones del príncipe, no piensa ceder ante las amenazas. "No puedo entregar a mis hijos a extraños", manifiesta. "Así es como me tratan. No hay ley".

Según sus palabras, ha sido sometida a abuso físico y emocional durante los últimos meses por orden de su marido."El gerente del jeque me hizo todo esto. Nadie intentó ayudarme, dijeron 'esto es un asunto de jeques, no podemos hacer nada'", revela Javadli, mientras se puede observar a un grupo de personas reunidas en el patio de la villa. "Sin, comida, sin agua, nada. [...] Romperán mi puerta y me arrebatarán a mis hijos", aseguró, agregando que los agresores le quitaron su teléfono, que contenía "pruebas" del acoso que sufrió.

Su desaparición

Ahora los amigos de Javadli temen por su vida. Desde la publicación de estos videos no han vuelto a tener noticias de ella a pesar de los intentos de ponerse en contacto. Temen que haya sido detenida junto a sus padres, que tampoco fueron localizados. También se desconoce el paradero de sus hijas.

"Ella tuvo que encerrarse en una habitación porque intentaron quitarle a sus hijos y devolverlos al palacio. Todos estamos muy preocupados porque no hemos tenido noticias de Zeynab durante varias horas", reveló una de sus amigas. "Ha sufrido mucho durante los últimos nueve meses. Quiere irse de Dubái con sus hijos y vivir una vida más libre".

"Realmente espero que esté a salvo, pero no hay nadie que pueda ayudarla. Zeynab incluso se puso en contacto con la embajada de Azerbaiyán para pedir ayuda, pero dijeron que no podían hacer nada", agregó.

Por su parte, David Haigh, abogado especialista en Derechos Humanos de Detained International, declaró: "Estábamos al tanto del caso de Zeynab durante algún tiempo. Algunas mujeres en esta situación han logrado escapar pero, lamentablemente, la mayoría no lo hace".

"Se enfrenta a la intimidación y el aislamiento y me temo que eso no va a terminar bien para ella", lamentó Haigh.