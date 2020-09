VIDEO: Aparecen por primera vez imágenes de soldados chinos e indios peleando con palos y puños en el Himalaya

Este martes se difundió en las redes sociales chinas un video que muestra un violento enfrentamiento entre tropas de China y de la India que tuvo lugar en algún lugar de la frontera que ambos países comparten y se disputan en el Himalaya, posiblemente en el valle de Galwan.

Las imágenes, que han sido ampliamente compartidas, muestran a las tropas chinas e indias peleando con palos y a puñetazos. Algunos soldados indios llevan rifles colgados de la espalda, pero en ningún momento hacen uso de ellos. A su vez, los soldados chinos están armados con palos y escudos antidisturbios.

De acuerdo con la descripción del video, las imágenes corresponden al enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 15 de junio en el disputado valle de Galwan, en el oeste del Himalaya, y que se saldó con la muerte de al menos 20 soldados indios. Una marca de agua en el video sugiere que fue grabado con un teléfono chino, recoge South China Morning Post.

No obstante, un analista militar que no quiso ser identificado señaló a South China Morning Post que las imágenes probablemente no muestran la reyerta del 15 de junio, sino una anterior que tuvo lugar a orillas del río Galwan en mayo. "A juzgar por sus armas, este video es un enfrentamiento anterior, ya que sabemos que las dos partes solo comenzaron a enviar sus unidades mejor equipadas después de mayo", explicó el experto.

Por su parte, una fuente militar china confirmó al periódico que el video es genuino y señaló que fue filmado "hace unos meses". Esta es la primera vez que imágenes de enfrentamientos entre soldados indios y chinos aparecen en línea.

Entre tanto, el analista consultado por el medio sugirió que es posible que Pekín haya publicado el video para mostrar que tiene evidencia de las disputas que estallaron a lo largo de la frontera en disputa. "Esta puede ser la forma en que Pekín le dice al pueblo chino y a la India que hasta cierto punto tiene pruebas para demostrar quién rompió el acuerdo [de no usar armas de fuego] y quién inició la pelea", señaló el experto.