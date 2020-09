El expresidente francés Nicolas Sarkozy se queja de no poder usar la palabra 'mono' sin insultar a nadie y es duramente criticado

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido objeto de duras críticas luego de quejarse este jueves de que ya no es posible emplear la palabra 'mono' sin insultar a nadie, mientras comentaba el cambio de nombre de una conocida novela con el objetivo de eliminar del título un insulto racial.

Durante la aparición en el programa 'Quotidien', el que fuera mandatario de Francia entre 2007 y 2012 criticó a las "élites" que, según él, son "como monos que no escuchan a nadie".

"Ya no sé si tenemos derecho a decir 'mono' porque ya no tenemos derecho a decir... ¿Qué decimos ahora, 'Diez soldaditos'? ¿Es así? Sí... la sociedad realmente está progresando", continuó Sarkozy en referencia a 'Diez negritos', la famosa novela de Agatha Christie conocida ahora como 'Y no quedó ninguno' en español, después de que en varios países se cambiara el título del libro por considerarse políticamente incorrecto.

"Quizás tengamos derecho a decir monos, sin insultar a nadie", agregó luego el expresidente.

La traducción al francés de la novela de Agatha Christie más vendida lució el título original hasta finales de agosto, cuando pasó a llamarse 'Ils étaient dix' ('Eran diez', en español), a petición del bisnieto de la escritora británica.

Críticas

Las declaraciones de Sarkozy provocaron una ola de duras críticas en la Red tanto por parte de los usuarios como de políticos franceses, que calificaron las declaraciones del expresidente de "puro y profundo racismo".

"Un expresidente francés asocia espontáneamente a los monos con 'negros'. Racismo sin máscara", escribió en su cuenta de Twitter el primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure.

Por su parte, la diputada de París Danièle Obono declaró que Sarkozy es un "pequeño expresidente de la república francesa" que era un "gran inspirador de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha desinhibida".

"Más allá del debate sobre lo que tenemos derecho a decir o no. ¿Podrá comprender que la parte más molesta de esta secuencia es la velocidad con la que su cerebro asocia la palabra 'mono' con la palabra 'negro'?", señaló, a su vez, Adrien Quatennens, político y coordinador del partido Francia Insumisa.

