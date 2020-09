Una mujer negra trolea a los racistas con una campaña de recaudación de fondos para que le paguen el viaje a su país

Una británica de ascendencia jamaicana harta de que le digan que vuelva a su país ha creado una página de recaudación de fondos en el sitio GoFundMe, en la que invita a "las personas racistas" a financiarle el viaje a Jamaica desde Londres, donde vive.

"Soy una mujer negra que odia vivir en Londres debido a los idiotas racistas que me dicen que vuelva a mi país. Este GoFundMe es para ellos. Quieren que me vaya. Me iré encantada. El Gobierno británico trajo aquí a mis antepasados ​​y les mintió. Ahora yo nací en esta mierda", escribe Jordene Phillips en su petición.

Además, lamentó que en el Reino Unido muchos ven a Jamaica "como un destino de vacaciones", pero a la vez les dicen a los jamaicanos que es un país "violento y malvado". "Han convencido a los jóvenes jamaicanos nacidos en Gran Bretaña de que allí no hay oportunidades", continuó. Hasta el momento, ha logrado recaudar más de 200 libras esterlinas (256 dólares) del objetivo total de 5.000 (unos 6.400 dólares).