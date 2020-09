Filtran por error la posible fecha de venta de la PlayStation 5

Amazon Japón habría publicado accidentalmente información relacionada con el lanzamiento de la PlayStation 5, un evento del que Sony únicamente había adelantado, luego de su presentación oficial el pasado junio, que tendría lugar a finales de 2020.

De acuerdo con el portal Gizmodo Japón, la tienda de comercio electrónico incluyó en su catálogo en línea varios accesorios de la consola de videojuegos con fecha de venta prevista para el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, poco después Amazon eliminó la información.

Aunque entre los productos que se mencionan en el aviso no aparecía explícitamente la PlayStation, se presume que estaría disponible en ese mismo día, ya que los accesorios no suelen ponerse en venta antes que la consola. Tampoco se descarta la posibilidad de que estos últimos salgan después del sistema de entretenimiento o que la fecha solo sea referencial y no coincida con los planes de la compañía japonesa.

Esta filtración se produce un par de días después de que Microsoft revelara la fecha de lanzamiento de sus consolas de cuarta generación, Xbox Serie X y Serie S, el 10 de noviembre.

Rumores anteriores también apuntaban al lanzamiento de la PlayStation 5 en noviembre. El mes pasado, un comunicado de prensa de Epic Games, propietaria de 'Fortnite', señalaba que el lanzamiento de un nuevo contenido descargable del juego estaba previsto para el 17 de noviembre, explicando que saldría "a tiempo" para los lanzamientos de las consolas de próxima generación.

Sony ofreció durante un evento en línea celebrado el pasado 12 de junio un primer vistazo a la PS5 y sus videojuegos. Destacó que para el lanzamiento del dispositivo se ofrecerán dos opciones: un modelo estándar con una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD y una edición digital sin unidad de disco. Aseguran que contará con una amplia opción de juegos y que ofrecerá una experiencia diferente a las generaciones anteriores de PlayStation.

