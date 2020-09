Сorreos electrónicos revelan que la esposa de Pompeo pidió ayuda al personal del Departamento de Estado para asuntos personales

La esposa del secretario de Estado de EE.UU., Susan Pompeo, pidió al personal del Departamento de Estado que trabajaran durante la semana de Navidad de 2019 para completar sus tarjetas personales de vacaciones, informa The Hill.

Según los correos electrónicos obtenidos por el portal McClatchy, la esposa de Mike Pompeo utilizó su correo electrónico personal para escribir a una empleada del Departamento de Estado y asesora del secretario, Toni Porter, pidiendo ayuda con las tarjetas navideñas.

"Veo que no estará en la oficina la próxima semana", escribió la mujer a Porter en diciembre. "¿Sabe si Joe también está fuera? Me pregunto, en caso de que enviemos la última parte de nuestras tarjetas personales, quién estará allí para ayudarme. Mike no querrá que sea alguien distinto de usted y de Joe en este tema", escribió Susan Pompeo.

Por su parte, Porter envió el correo electrónico a otra alta funcionaria del Departamento de Estado, Lisa Kenna, quien se ofreció como voluntaria para ayudar. Sin embargo, Kenna escribió que le "preocuparía pedir a los demás asuntos personales".

Un portavoz del Departamento de Estado comentó sobre el asunto en un comunicado. "No es una revelación que la señora Pompeo, como todas las esposas de nuestros diplomáticos dedicados, es un tremendo multiplicador de fuerza para nuestra misión diplomática. Estamos más que orgullosos y honrados de que la señora Pompeo, y todos los cónyuges diplomáticos, dediquen tanto tiempo, voluntariamente, para garantizar que aquí en el Departamento de Estado todos seamos un equipo con una sola misión. Todo su servicio no solo es legal, sino admirable", reza el texto del comunicado.

Despiden al inspector general del Departamento de Estado

En mayo NBC News informó que Steve Linick, el inspector general del Departamento de Estado despedido por el presidente Donald Trump, estaba investigando, supuestamente, si el secretario de Estado, Mike Pompeo, había obligado a un miembro del personal a pasear a su perro, recoger su ropa de la lavandería y hacer reservas en restaurantes para él y su esposa, entre otras tareas personales.

Los funcionarios de supervisión del Congreso que investigan el asunto creen que el despido repentino de Steve Linick fue una represalia directa por su pesquisa y están tratando de determinar si otras investigaciones contra Mike Pompeo estaban en marcha.

Una fuente de la Casa Blanca declaró a NBC News que Pompeo "recomendó" la destitución de Linick y que el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo con la medida.

Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Eliot Engel, y el senador Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores, anunciaron el lanzamiento de una investigación sobre la destitución de Linick, solicitando a la Administración Trump que entregue los registros y otros detalles relacionados con el despido.

