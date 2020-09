EE.UU.: Un tiroteo cerca de un campus universitario en Nueva Jersey deja 2 muertos y 6 heridos

Al menos dos personas han muerto y seis resultaron heridas la madrugada de este domingo, después de que cuatro individuos desconocidos abrieran fuego contra los asistentes a una fiesta de cumpleaños celebrada en una casa cerca del campus de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, informa WABC.

Las ocho víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, donde dos varones, incluido el cumpleañero, fueron declarados muertos. Entre los afectados no hay estudiantes. La Policía de la ciudad de New Brunswick está buscando a los responsables que, de momento, no han sido relacionados con la Universidad de Rutgers.