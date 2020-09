Nuevas grabaciones en el caso 'Swing' sugieren una estrecha relación personal entre Vizcarra y el músico contratado irregularmente

Nuevos audios difundidos este domingo por el noticiero Panorama, emitido en el canal peruano Panamericana Televisión, añaden contundencia a la acusación que pesa sobre el presidente del país, Martín Vizcarra, de tratar de ocultar su relación con el cantante Richard 'Swing' Cisneros, en el marco de una supuesta trama corrupta por la que el mandatario ya ha sido denunciado y por la que enfrentará una moción de vacancia.

En estas nuevas grabaciones se reconoce que la relación entre el mandatario peruano y el músico en cuestión –al que el Ministerio de Cultura peruano pagó 50.000 euros por impartir nueve conferencias online– es más estrecha de lo que Vizcarra ha admitido hasta ahora.

"Es amigo, más que amigo", se escucha decir en el audio a la exsecretaria de Presidencia Mirian Morales, en una conversación con la asistenta personal del presidente y presunta autora de las grabaciones, Karem Roca.

Acceso privilegiado al Palacio de Gobierno

Las dos funcionarias enumeran asimismo varios correos electrónicos tramitados para permitir el acceso de 'Swing' al Palacio de Gobierno y mencionan que este gozaba de algún trato especial debido a su proximidad al presidente, que le recibía en persona y hasta le permitía ingresar a la sede oficial llevando su teléfono móvil.

En algunos fragmentos de la grabación se percibe el resentimiento que Roca parece albergar hacia Vizcarra, a quien responsabiliza de las "mentiras" relacionadas con este caso. "No es justo que yo me coma el pleito tapando algo y tú también", llega a decir a su compañera en este sentido.

Ninguna de las dos colaboradoras del presidente peruano continúa en sus funciones. Mirian Morales presentó el pasado sábado su renuncia al cargo de secretaria general, mientras Presidencia decidió romper el vínculo laboral con Karem Roca, asistenta personal del presidente.

Grabaciones anteriores

Estas nuevas revelaciones constituirán material adicional en la cimentación de la acusación contra Vizcarra en el juicio político que el mandatario peruano tendrá que afrontar el viernes próximo, y se suman a los primeros audios, en los que el presidente intenta presuntamente ocultar su vinculación con Richard 'Swing' Cisneros.

Las tres grabaciones anteriores fueron difundidas en la mañana del viernes, en el propio hemiciclo del Congreso, y exponían al jefe de Estado conversando con sus ayudantes, Morales y Roca. En las charlas, el mandatario planifica la versión que defenderán en público sobre la supuesta contratación irregular de 'Richard Swing' a través del Ministerio de Cultura.

Específicamente, el presidente y sus asesoras conversan sobre cuántas veces dirán que el artista, poco conocido incluso en el ámbito local, visitó la Casa de Gobierno. El presidente establece entonces que la versión oficial admitirá solo dos visitas, tal como está registrado, en lugar de las cinco que, al parecer, tuvieron lugar en realidad.

"¿Me he reunido con Richard 'Swing'? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", dice Vizcarra al respecto, antes de hacer una advertencia genérica a sus colaboradoras: "En una investigación estamos todos involucrados, salimos todos en conjunto".

El escándalo de la contratación de 'Richard Swing' estalló el pasado mes de mayo, en plena pandemia del covid-19, cuando trascendió que el Ministerio de Cultura firmó nueve contratos con el músico, para que dictara la mencionada serie de conferencias virtuales de carácter motivacional dirigidas a trabajadores del sector.

Crisis política

Mientras se agrava el desastre sanitario por el coronavirus, el caso 'Swing' desata además una nueva crisis política en el país. El Parlamento peruano podría declarar la vacancia del Martín Vizcarra por 'incapacidad moral permanente', tras haber aprobado la celebración del juicio político mediante votación en el hemiciclo.

#PlenoVirtual admite, con 65 votos a favor, la moción 12090, que propone la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.➡️ https://t.co/hZHA6KnYSN. pic.twitter.com/PfxvoQwSSN — Congreso del Perú (@congresoperu) September 11, 2020

La celebración de la moción de vacancia necesitaba el apoyo de 52 legisladores, y obtuvo 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Para que se haga efectiva la destitución de Vizcarra en la propia moción el respaldo requerido es algo mayor: 87 votos de un total de 130 congresistas.

Esta no es la primera vez que Vizcarra se enfrenta con el Congreso. En septiembre de 2019, el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento, que aprobó su suspensión temporal y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como jefa de Estado interina. Aráoz renunció a su cargo horas después para "evitar la ruptura del hilo constitucional". Finalmente, el mandatario convocó a nuevos comicios legislativos para superar aquella crisis.