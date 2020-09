Una atleta y pediatra española compite con mascarilla para concienciar sobre su uso y "no poner en peligro a sus compañeras"

La atleta Elena Díaz corrió el 12 de septiembre los 10.000 metros en marcha deportiva de los Campeonatos de España de Atletismo luciendo una mascarilla, elemento de protección con poca presencia en el deporte profesional.

La marchadora, que también es pediatra en el Hospital Virgen de La Luz (Cuenca), vivió en primera línea la crisis sanitaria de la pandemia y quiso aprovechar la competición para reivindicar el uso de las mascarillas. Además, debido a su trabajo, quiso extremar la precaución: "Al final no sabes si puedes ser portadora de la enfermedad asintomática y no quería poner en peligro a mis compañeras".

La gente: no me pongo mascarilla porque me agobia.Elena Díaz: atleta y pediatra se marca un 10km marcha en un Campeonato de España con mascarilla para proteger a sus compañeras y dar ejemplo. ¿De quién soy fan 🔝 desde hoy? 😉😉 pic.twitter.com/7mEtaQQRDA — Novatillo Total 😷 (@NovatilloTotal) September 13, 2020

Díaz terminó novena y declaró que no llegó en las mejores condiciones a la carrera por dificultades para entrenar por guardias y el trabajo. Sin embargo, la atleta declaró que la mascarilla no afectó al rendimiento deportivo y no fue de ninguna manera la razón de su actuación. "Hoy no he tenido un buen día, pero la mascarilla no ha sido la causa", afirmó la deportista.