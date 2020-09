"No sabes qué tan cerca estábamos de la guerra" con Corea del Norte: el periodista Bob Woodward desvela algunas de sus conversaciones con Donald Trump

El editor asociado del periódico The Washington Post relata en su nuevo libro la estrecha relación del mandatario norteamericano con el líder norcoreano Kim Jong-un y como una reunión entre ambos evitó "una guerra importante".

El periodista estadounidense Bob Woodward concedió una entrevista al canal CBS News en la que reveló detalles de algunas de las conversaciones que mantuvo con el inquilino de la Casa Blanca.

"No sabes qué tan cerca estábamos de la guerra" con Corea del Norte, habría asegurado el presidente de EE.UU., Donald Trump, al periodista.

Woodward aseguró que el pueblo estadounidense "no se dio cuenta" de lo cerca que el país había llegado a estar de un conflicto por Corea del Norte y citó varios comentarios realizados por Trump, durante entrevistas previas a la salida de su nuevo libro 'Rage', que se pondrá a la venta este martes.

"Creo que el público no se dio cuenta, y Trump me dijo repetidamente, no sabes lo cerca que estábamos de la guerra", aseguró Woodward, conocido por su papel en el caso Watergate que llevó a la renuncia del entonces presidente de EE.UU. Richard Nixon.

Un extracto del libro afirma que el mandatario reveló la existencia de un nuevo sistema de armas nucleares durante una conversación sobre las relaciones con Corea del Norte. "He construido un sistema de armas nucleares que nadie había tenido antes en este país", cita el libro a Donald Trump.

El editor asociado de The Washington Post también revela en su obra detalles de la amistosa relación entre el Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.

Asimismo, el libro desvela que el líder norcoreano Kim Jong-un se dirigió al mandatario estadounidense Donald Trump como "Su Excelencia", calificó su relación como "una fuerza mágica" y afirmó que "otro encuentro histórico" entre ellos sería "una reminiscencia de una escena de una película de fantasía".

En su trabajo, Woodward también describe sus entrevistas con Donald Trump y asegura que, en una de sus declaraciones, el mandatario le había confesado que su decisión de reunirse con Kim Jong-un evitó "una guerra importante". Además, da a conocer que el inquilino de la Casa Blanca invitó al líder de Corea del Norte a "ver una película" o "jugar al golf", después de haber discutido durante la segunda cumbre qué sitios nucleares desmantelaría Pionyang.