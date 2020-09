Japón aprueba instrucciones para pilotos militares en caso de encuentros con ovnis

El protocolo ordena filmar y fotografiar los fenómenos aéreos no identificados, además de evaluar posibles amenazas a la seguridad nacional.

El ministro de Defensa de Japón, Taro Kono, ha publicado este lunes un protocolo oficial que reglamenta el accionar de las Fuerzas de Autodefensa en caso de encontrarse con un objeto volador no identificado (ovni), informan medios locales.

El documento apunta a recolectar la mayor cantidad posible de información sobre el posible objeto, incluyendo su documentación mediante grabaciones y fotografías.

Asimismo, instruye a los pilotos militares a informar a su superiores sobre este tipo de encuentros de manera inmediata y analizar la posibilidad de que el objeto represente una amenaza para la nación isleña. Para ello, incluso deberán considerar reportes sobre posibles ovnis por parte de la población.

El plan para elaborar estas instrucciones fue anunciado a fines del pasado mes de abril, luego de que el Pentágono publicara de manera oficial tres videos de corta duración con objetos voladores no identificados grabados en 2004 y 2015.

En aquella oportunidad, Kono aclaró que no cree en los ovnis, afirmando que hasta el momento sus militares no han detectado ninguno. Más bien, la iniciativa se centra en la posibilidad de un encuentro con una aeronave no convencional, incluyendo algún tipo avanzado de dron, que pueda presentar una amenaza para el país.

Sin embargo, en agosto de este año el ministro mantuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Mark Esper, durante la cual discutieron el tema de los objetos voladores no identificados como una posible área de colaboración en materia de seguridad entre ambos países.

