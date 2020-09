El Ejército de EE.UU. no puede corroborar la información de NYT sobre una supuesta conspiración entre Rusia y los talibanes

Dos meses después de empezar a investigar las informaciones de que el Gobierno ruso supuestamente sobornó a los talibanes para que asesinaran a soldados estadounidenses en Afganistán, y tras una revisión detallada de toda la inteligencia disponible, el Ejército de EE.UU. no ha podido corroborar la existencia de tal programa, ha declarado a NBC el comandante de las tropas en la región, el general Frank McKenzie.

"Simplemente no se ha probado con un nivel de certeza que me satisfaga", afirmó McKenzie, comandante del Mando Central de EE.UU. El general, que dirige a las tropas estadounidenses en Afganistán, subrayó que Washington continúa buscando nueva información al respecto y que "no es un tema cerrado".

McKenzie aseguró también que si se lograra establecer que Rusia ofreció pagos para matar a estadounidenses, él presionaría para responder de manera contundente. Sin embargo, la información de inteligencia está lejos de ser concluyente, admitió.

¿Otra historia inventada?

A finales de junio, The New York Times publicó un controvertido artículo que aseguraba, citando fuentes anónimas de inteligencia, que el Kremlin había ofrecido una recompensa a los combatientes talibanes para que asesinaran a soldados de la coalición encabezada por EE.UU. en Afganistán. Además, la nota señalaba que el presidente Donald Trump había sido informado a finales de marzo sobre el asunto y la Casa Blanca había estado deliberando durante meses sobre cómo responder a esta información.

Sin embargo, tanto el propio mandatario norteamericano como los miembros de la Administración Trump y de la comunidad de inteligencia de EE.UU. han desmentido estos informes. Trump aseveró que se trata de "otra historia inventada" por las noticias falsas que se difunden solo para dañarle a él y al Partido Republicano.

Por su parte, la Embajada rusa en EE.UU. calificó de "noticia falsa" y de acusación "sin fundamento" el artículo, señalando que los autores de la publicación "obviamente carecen de información sobre la cooperación entre Rusia y EE.UU." en el proceso de paz afgano.

