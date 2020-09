"Menos de 20 segundos": el Ejército de EE.UU. acorta significativamente el tiempo necesario para un ataque

Los militares estadounidenses han acortado a "menos de 20 segundos" el tiempo entre el momento en que un satélite o dron detecta un objetivo y el momento en que una unidad de artillería abre fuego, según reveló la semana pasada el general Mike Murray, comandante del Mando del Futuro del Ejército de EE.UU.

En un combate contra un enemigo como Irak, "probablemente estuvo bien" tardar decenas de minutos entre identificar un objetivo y atacarlo, pero en un eventual enfrentamiento contra Rusia o China "no serían decenas de minutos", advirtió el militar en un webcast del 'think tank' Center for a New American Security.

En este sentido, Murray desveló que, en el marco de los juegos de guerra del Proyecto Convergencia, que se están realizando actualmente en Arizona, se pondrá a prueba una 'cadena de muerte' que combina activos del Ejército y no militares. Esta cadena incluye la obtención de datos de orientación de satélites, drones y otros sensores; su transferencia a un centro de procesamiento donde serán analizados por un programa —que seleccionará la mejor arma para destruir el objetivo y enviará un comando para atacar—, y, finalmente, el ataque con un obús autopropulsado, un dron Grey Eagle o una plataforma terrestre.

En estos momentos, el Ejército estadounidense tiene "cierto éxito en hacerlo [completar todo el proceso] en menos de 20 segundos", detalló Murray, según recoge Breaking Defense.

Proyecto Convergencia

Según explicó el general en una entrevista con Defense News, el Proyecto Convergencia es un ejercicio multiplataforma destinado a integrar las armas y capacidades con las que los militares estadounidenses prevén combatir en la década de 2030 y más allá en los cinco dominios de la guerra: aire, tierra, mar, espacio y entorno digital.

Las maniobras, cuya fase culminante comenzó a mediados de agosto y finalizará el próximo 18 de septiembre, se enmarcan en el nuevo concepto de combate de Operaciones Multidominio.

