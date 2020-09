Trump revela que planeaba deshacerse de Al Assad, pero no lo hizo porque se opuso su secretario de Defensa

"Yo habría preferido deshacerme de él. Lo tenía todo listo. [James] Mattis no quería hacerlo", aseveró el presidente estadounidense en una entrevista para Fox News.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado que tuvo la oportunidad de "deshacerse" del líder sirio, Bashar al Assad, pero que no lo hizo, porque se opuso su entonces secretario de Defensa, James Mattis.

En una entrevista con Fox News, el mandatario dijo este martes que su deseo era "deshacerse" de Al Assad, subrayó que incluso "lo tenía todo listo", pero resultó que "Mattis no quería hacerlo".

"Tuve una oportunidad de eliminarlo si quería y Mattis estaba en contra. Mattis estaba en contra de la mayoría de esas cosas", agregó Trump.

Respondiendo a la pregunta de si se arrepiente de no haber eliminado al presidente sirio, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que "no", e indicó que "podría haber vivido de cualquier modo con eso". "Ciertamente, no lo consideraba una buena persona", agregó en referencia a Al Assad.

James Mattis fue secretario de Defensa de EE.UU. entre el 20 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2019. Fue uno de los 'superhalcones' de la Administración Trump, conocido por su férrea postura en política exterior. Según The New York Times, el alto funcionario decidió abandonar el cargo porque estaba en desacuerdo con la política de Trump en Siria.

