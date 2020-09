La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que los contagios por coronavirus se producen por "el modo de vida de la inmigración"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que los contagios que se están registrando en el sur de la capital española son "entre otras cosas, por el modo de vida" de la inmigración.

Los contagios "se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí", dijo Ayuso durante el Debate sobre el Estado de la Región.

Tras sus polémicas declaraciones, el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, le ha exigido que retire "esa salvajada racista".

Poco después, en una nueva intervención, Ayuso aseguró que no ha hablado de los migrantes "de manera racista, ni despectiva", y ha criticado "la supremacía y el juego de siempre de la izquierda".

"Es evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes (...) lo que está claro que el virus se ceba con familias que viven más personas juntas, en viviendas más pequeñas. Eso es una realidad y eso un problema con el que tenemos que convivir para atajar el virus. Eso es todo lo que he dicho", ha apuntado.

Reacciones

Las declaraciones de Ayuso han provocado reacciones de otros diputados en Twitter y han sido destacadas por muchos medios de comunicación españoles.

La señora Díaz Ayuso trata de esconder su negligencia y los recortes del PP tras un barniz racista muy del gusto de sus socios de VOX. Madrid es mejor que estas declaraciones. pic.twitter.com/Wml2ehDp7P — Noelia Vera (@VeraNoelia) September 15, 2020

Hay que reconocer que si todos los madrileños tuviéramos el modo de vida de Ayuso (meternos en dos apartamentos de lujo de Sarasola de regalo) nos iría mucho mejor. Pero en ejercicio de su Libertad los inmigrantes eligen confinarse porque es su modo de vida. https://t.co/Map38LXqqZ — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) September 15, 2020

Ayuso: “Los contagios se dan en los distritos del sur (...) por el modo de vida que tiene nuestra inmigración”.Also Ayuso: deja a 30.000 personas sin un sólo médico durante semanas en plena pandemia.Hace falta tener el rostro de hormigón. pic.twitter.com/8nXTiLum7U — Ibon Uría Molero (@iuriamolero) September 15, 2020

Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, España acumula 603.167 positivos y 30.004 muertes por covid-19. La Comunidad de Madrid registra un total de 174.680 infectados, de los que 1.207 fueron notificados el día previo, y 8.925 personas han fallecido.

Por otro lado, los sanitarios madrileños denuncian el "maltrato" al que se sienten sometidos por el Ejecutivo de Ayuso, al que critican por la "falta de soluciones a todos los problemas repetidamente denunciados", tanto en materia de derechos laborales como en la gestión específica de la pandemia.